Nid- und Obwaldner spenden 358 Weihnachtspakete 358 Lebensmittelpakete konnten in Ob- und Nidwalden verteilt werden.

Die Aktion «2x Weihnachten» war auch heuer erfolgreich. (Bild: PD)

(pd/mst) Für die 22. Auflage der Aktion «2x Weihnachten» wurden schweizweit 58 399 Pakete im Wert von 237 000 Franken gespendet. Dorothee Minder, Koordinatorin von «2 x Weihnachten», zieht in einer Mitteilung des Schweizerischen Roten Kreuzes Unterwalden eine positive Bilanz: «Wir konnten das Vorjahres-Ergebnis um über 10 000 Pakete übertreffen. Es freut uns sehr, dass wir dank der grossen Unterstützung so vielen Menschen in Not helfen können.»

Das Rote Kreuz Unterwalden konnte dieses Jahr 358 vorbereitete Lebensmittelpakete und 323 Kilogramm Hygieneartikel weitergeben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie seien an 26 Sozialstellen, Gemeinden und Pfarreien in Ob- und Nidwalden verteilt worden. 13 Freiwillige hätten den Rotkreuz-Kantonalverband dabei unterstützt und somit einen Beitrag für mehr Solidarität in der Gesellschaft geleistet.

Bei der 22. Auflage von «2x Weihnachten», welche vom 24. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 stattfand, konnten bei der Post Pakete mit dem Vermerk «2x Weihnachten» kostenlos abgegeben werden. Gefragt waren lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Das Rote Kreuz unterstützt damit ältere oder kranke Personen, alleinerziehende Eltern und ihre Kinder sowie andere Personen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, mit Lebensmitteln und Grundbedarfsartikeln.