Nidwalden 170 Jugendliche nahmen am kantonalen Schüler-Volleyballturnier teil Die Siegerteams qualifizierten sich für den Schweizerischen Schulsporttag in Chur.

Nach einem coronabedingten Ausfall fand der NSV-Klassencup wieder statt. Bild: Rumo Lussi

Beim jährlich stattfindenden NSV-Klassencup messen sich Schülerinnen und Schüler des 7. bis 9. Schuljahres in verschiedenen kantonalen Wettkämpfen. Am vergangenen Mittwochnachmittag stand das Volleyballturnier auf dem Programm, bei dem für die eigene Klasse Punkte für die Jahreswertung gesammelt werden konnten. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr war es für Bettina Steinegger, stellvertretende Koordinatorin freiwilliger Schulsport der Abteilung Sport Nidwalden, besonders erfreulich, dass eine Durchführung des Volleyballturniers möglich war: «Es liegt uns am Herzen, dass wir den Jugendlichen in ihrer Freizeit Spass und Bewegung bieten können.»

Die Zahl der Anmeldungen von der vergangenen Austragung – 56 Teams – konnten dieses Jahr nicht erreicht werden. «Trotzdem sind wir sehr erfreut, dass die Durchführung so gut geklappt hat und wir den freiwilligen Schulsport für 170 Jugendliche an den drei Standorten ermöglichen konnten», so Bettina Steinegger zufrieden.

Den Superfinal bei den Mädchen gewannen die Schülerinnen aus Buochs (8. Schuljahr) und bei den Knaben siegten die Schüler aus Stansstad (9. Schuljahr). Die beiden Siegerteams vertreten den Kanton Nidwalden 22. Mai am Schweizerischen Schulsporttag in Chur.