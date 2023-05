Nidwalden 40 Jahre nach der Entdeckung von Brandgräbern kamen in Oberdorf weitere archäologische Funde zutage Beim Bau einer Fernwärmeleitung in Oberdorf sind Archäologen auf Brandgräber aus der Römerzeit gestossen. Die Funde werden in Luzern restauriert, während die Bauarbeiten weiter begleitet werden.

1983 sorgte in Oberdorf der Fund von sieben römischen Brandgräbern mit Grabbeigaben aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus für eine grosse Überraschung. Diese kamen damals beim Bau des Gemeindehauses Oberdorf zum Vorschein. Aus dem Stand heraus musste eine Rettungsgrabung organisiert werden, damit die Brandgräber geborgen werden konnten. Heute informieren die Baubehörden die Fachstelle für Archäologie, wenn in einer dieser Zonen gebaut werden soll.

Seit 2007 führt die Fachstelle im Staatsarchiv eine Datenbank über alle bekannten Fundstellen und archäologischen Verdachtsgebiete in Nidwalden. Mit Hilfe der Datenbank wurden zusammen mit den Gemeinden archäologische Zonen definiert. «So können allfällige archäologische Massnahmen im Voraus geplant und ohne grosse Verzögerungen umgesetzt werden», wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei Nidwalden heisst.

In den Brandgräbern fanden die Archäologen unter anderem Keramikgefässe mit Leichenbrand vor. Bild: PD/Kantonsarchäologie Luzern

So geschehen nun in Oberdorf. «Als die Genossenkorporation Stans den Bau einer Fernwärmeleitung durch das Gebiet plante, in dem vor 40 Jahren römische Brandgräber gefunden wurden, konnte zusammen mit der Bauherrschaft eine archäologische Begleitung des Aushubs organisiert werden», erklären die Verantwortlichen der Fachstelle Archäologie. Tatsächlich kamen im Leitungsgraben mindestens vier weitere römische Brandgräber zum Vorschein. Es handle sich dabei um Keramikgefässe mit Leichenbrand und Grabbeigaben wie Fibeln, einem Schlüssel, einer Lanzenspitz und einer Messerklinge. Vier Tage dauerte die archäologische Grabung, während rundherum die Bauarbeiten voranschritten.

Ein seltener Fund bringt wichtige Erkenntnisse

Um mehr Zeit für die Fundbergung zu haben, wurden drei Urnen als Block mitsamt der umgebenden Erde geborgen. «Die Funde in Oberdorf sind bedeutend, da die römische Besiedlung der Zentralschweiz und der schweizerischen Alpen insgesamt schlecht erforscht ist», schreibt die Fachstelle weiter. In Nidwalden seien bisher lediglich Begräbnisplätze in Buochs und Oberdorf sowie vereinzelte Streufunde in der Stanser Ebene bekannt. Die Siedlungsplätze sind bislang aber unbekannt. Die entdeckten Brandgräber in Oberdorf sind ein weiteres Mosaiksteinchen zur Siedlungsgeschichte des Kantons zur römischen Zeit.

Ausgegraben wurden gemäss der Fachstelle für Archäologie auch Grabbeigaben wie Fibeln, einem Schlüssel, einer Lanzenspitze und einer Messerklinge. Bild: PD/Kantonsarchäologie Luzern

Die Funde wurden in die Kantonsarchäologie Luzern gebracht und werden dort freigelegt, gereinigt, untersucht und dokumentiert. Anschliessend gelangen sie zurück nach Nidwalden, wo sie im Staatsarchiv für die weitere Forschung aufbewahrt werden. Denkbar ist etwa eine anthropologische Auswertung der Leichenbrände, die Aufschluss über Alter, Geschlecht und Herkunft der bestatteten Menschen geben könnte. Nach Abschluss der Fundbearbeitung in der Kantonsarchäologie wird sich zeigen, ob sich die Funde für weitere Forschungen eignen. Der Bau der Fernwärmeleitung in Oberdorf wird zudem weiter fachlich begleitet. (inf)