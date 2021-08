Nidwalden Abschied vom verstorbenen Arnold Odermatt: «Arnold ist gegangen – und er bleibt» In Stans fand am Samstag die Beisetzung und der Abschiedsgottesdienst für den Freund und Kollegen, Polizisten, Polizeifotografen und Künstler Arnold Odermatt statt.

Mit Weihwasser nimmt ein guter Freund am frischen Grab Abschied von Arnold Odermatt.

Gestorben ist der am 29. Mai 1925 geborene Arnold Odermatt am 19. Juni 2021 an den Folgen einer Alzheimererkrankung zu Hause in Stans. «Du hast mit einem grossen Herzen eine Familie gegründet, mit Fleiss und Liebenswürdigkeit der Nidwaldner Kantonspolizei gedient und nebenbei mit Beharrlichkeit und Humor ein Stück Schweizer Kulturerbe geschaffen», schrieb die Familie damals in der Todesanzeige. Arnold Odermatt war ein international bekannter Polizeifotograf, der darüber hinaus ein Fotokünstler über andere Sujets und Ereignisse war.

«Das hat Arnold verdient»

Wegen der Pandemie hat die Familie damals die Urnenbeisetzung mit Abschiedsgottesdienst in der Hoffnung auf eine Lockerung der Massnahmen auf den 21. August verschoben. «Wir wollten Arnolds vielen Freunden und Bekannten die Gelegenheit geben, ihm an einer Abschiedsfeier die letzte Ehre mit ihrer Präsenz zu erweisen», berichtet Jasmin Morgan, Partnerin von Filmemacher Urs Odermatt, dem 66-jährigen Sohn von Arnold Odermatt, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Filmproduzentin hat denn auch mit viel Gefühl und Geschick die Beisetzung und den Abschiedsgottesdienst vom vergangenen Samstag in der Pfarrkirche Stans, zusammen mit einheimischen Helferinnen und Helfern, organisiert. Selbstverständlich wurden die geltenden Covid-Massnahmen umgesetzt. So waren in der Pfarrkirche 250 Personen zugelassen.

Pfarrer Walter Mathis aus Emmetten begrüsste am Samstagmorgen die Familie und Freunde von Arnold Odermatt, die Delegationen der Kantonspolizei und der Schützen sowie zahlreiche Gäste bei der Abdankungshalle. Auf dem Friedhof erhielt Arnold Odermatt beim Grab seiner 2009 verstorbenen Gattin Dorly die gemeinsame letzte Ruhestätte.

«Au revoir Arnold Odermatt»

Beim anschliessenden Abschiedsgottesdienst in der Pfarrkirche fand Pfarrer Walter Mathis in der Predigt die passenden Worte zum Tode von Arnold Odermatt. «Er war Polizist mit Leib und Seele und hatte es mit allen Gattungen von Menschen zur tun», so Pfarrer Mathis. Ob schuldige oder unschuldige Menschen: Sie wurden von Polizist Odermatt mit demselben Respekt einvernommen. «Und er führte seine Kamera so, dass die Bilder die Sachlage genau darstellen konnten.» Polizistin oder Polizist zu sein, sei auch heute eine Berufung, so Pfarrer Mathis weiter, «es ist ein Dienst am Mitmenschen, wer immer es ist».

Die Stationen und die Würdigung des Lebens von Arnold Odermatt vermittelte Jasmin Morgan in einer Präsentation «Au revoir, Arnold Odermatt» auf einer LED-Wand in der Kirche. «Arnold ist gegangen – und er bleibt», sagte sie. Es sei die Erinnerung an ihn als Menschen, den alle für seine Freundlichkeit mochten. Es seien aber auch die Zeugen seiner Leidenschaft, sein fotografisches Vermächtnis. Jasmin Morgan nahm die Anwesenden «auf eine Zeitreise mit, eine Reise in Arnolds Bilderwelt, festgehalten in einem Videotagebuch, entstanden auf unseren Reisen und Abenteuern. Es ist meine ganz persönliche Hommage an Arnold, sein Leben und sein Werk». Er habe ein grosses Werk zurückgelassen, das immer an ihn erinnern wird. «Darum sagen wird an dieser Abschiedsfeier nicht leise servus, sondern voller Stolz: Auf Wiedersehen.»

Schöne musikalische Umrahmung

Die Beisetzung und der Abschiedsgottesdienst wurden musikalisch umrahmt durch «D’Briädere Christe» aus Büren mit ihren Alphornmelodien, den Betruf von Sepp Amstutz sowie Susann Odermatt auf der Orgel in der Pfarrkirche Stans. Schliesslich lud die Trauerfamilie die rund 250 Gäste zu einem Imbiss auf dem Dorfplatz ein.