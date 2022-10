Nidwalden Als das Schicksal des Iheimisch-Schlüssels besiegelt war Das Wahrzeichen der Iheimisch 2012 hätte beim Länderpark weiterleben sollen, was nicht zu Stande kam. Das Holz erfüllt trotzdem wertvolle Dienste.

Wurde nicht verwirklicht: der Iheimisch-Schlüssel auf dem Bitzi-Kreisel beim Stanser Länderpark. Bildmontage: NZ

Der 13 Meter hohe Schlüssel aus Nidwaldner Holz war das Wahrzeichen der Iheimisch im Mai 2012 auf dem Flugplatz Buochs. Und eine Zeitlang deutete alles darauf hin, dass das Kunstwerk, das in rund 600 Arbeitsstunden entstanden war, die viertägige Nidwaldner Gewerbeausstellung überdauert und noch lange Zeit an die Iheimisch erinnert. Die Profilstangen standen schon beim Bitzi-Kreisel neben dem Stanser Länderpark. Die Migros Luzern hatte sich gegen ein Dutzend weiterer Bewerber durchsetzen können, den Schlüssel bei sich aufzustellen.

Im Oktober 2012 dann die Ernüchterung. Die Gemeinde Stans lehnte das Baugesuch ab, mit der Begründung, dass der Bebauungsplan im Gebiet des Länderparks kein solches Bauwerk vorsehe. Auch das Thema Westumfahrung war noch nicht so weit geplant gewesen und Stans habe beim ablehnenden Entscheid eine Rolle gespielt, begründete Gemeinderat Martin Mathis damals. «Wird diese Umfahrung realisiert, muss der Schlüssel wieder weichen. Es wäre also im schlechtesten Fall nur ein Standort für ein paar Jahre.» Auch äusserte der Gemeinderat ästhetische Bedenken. Der Schlüssel passe nicht zum Länderpark.

So präsentierte sich der Schlüssel an der Iheimisch 2012. Bild: Nidwaldner Zeitung (Buochs, 4. Mai 2012)

Josef Bucher, der als damaliger Präsident der Genossenkorporation Buochs und der Vereinigung der Nidwaldner Korporationen einer der Köpfe hinter dem Iheimisch-Wahrzeichen war, erinnert sich. «Der Schlüssel hätte so an einem gut befahrenen, prominenten Platz gestanden und wäre von vielen Passanten und Autofahrern gesehen worden.» Hinzu käme, dass die Westumfahrung noch nicht so weit geplant war und nach den neuesten Plänen den Bitzi-Kreisel gar nicht tangiert hätte, weiss Josef Bucher, der seit 2014 für die Mitte im Nidwaldner Landrat politisiert.

Auch die Migros als Besitzerin des Länderparks äusserte sich damals enttäuscht und mit Unverständnis zum ablehnenden Entscheid.

Nach einem Jahr Gnadenfrist heulten die Motorsägen auf

Ein Pneukran entfernt den Schlüssel. Bild: Richard Greuter (Buochs, 8. Juni 2013)

Als auch im Juni 2013 noch kein alternativer Standort gefunden worden war, war das Schicksal des Schlüssels besiegelt. Ein Pneukran hob ihn aus seiner Verankerung auf dem Flugplatz und legte ihn zu Boden. Motorsägen heulten auf. Die Besucher hatten Gelegenheit, sich ein Erinnerungsstück für einen Franken pro Zentimeter abschneiden zu lassen. Der Bart – immerhin länger als acht Meter und vier Tonnen schwer – wurde restauriert und erstrahlte in neuem Glanz im Juli 2013 an der Ausstellung «Auf dem Holzweg» von Pro Holz Unterwalden beim Länderpark.

Ein Stück Iheimisch lebt aber weiter. Die vier Fichtenholzstämme wurden zu einem grossen Teil zu Nidwaldner Brunnen und Bänklis verarbeitet, wie Josef Bucher mit Genugtuung erwähnt.