Nidwalden Am Vorabend fahren mehr Züge zwischen Luzern und Stans Der Fahrplanwechsel vom 12. Dezember bringt für Nidwalden einige Verbesserungen mit sich – vor allem für Pendler nach Luzern und Altdorf.

Die S44 in Luzern, kurz vor der Abfahrt nach Stans. Bild: Matthias Piazza (Luzern, 26. November 2021)

Gute Nachrichten für Pendler auf der Strecke Stans–Luzern: Ab dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember fahren auf diesem Abschnitt mehr Züge während der Feierabendzeit. Die S44 fährt neu um 16.38, 17.38, 18.38 und 19.38 von Luzern nach Stans und um 17.01, 18.01 und 19.01 Uhr zurück nach Luzern. Damit ist dieser werktägliche Rush­hour-Entlastungszug mit Zwischenstationen in Hergiswil und Stansstad abends eine Stunde früher und länger unterwegs. Das Angebot morgens bleibt unverändert: Stans ab 6.01, 7.01 und 8.01 Uhr, Luzern ab 6.38 und 7.38 Uhr. Damit gibt's ab 12. Dezember werktags zwischen Stans und Luzern stündlich vier Verbindungen während der Pendlerzeiten.

Der Winkelriedbus fährt nun zum neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. Bild: Matthias Piazza (Stans, 21. Mai 2021)

Auch die Verbindung nach Uri wird besser. Der Winkelriedbus zwischen Stans und Altdorf fährt fast doppelt so oft wie bisher. Und Endstation ist künftig beim neuen Kantonsbahnhof, wo etwa nebst dem Interregio nach Göschenen–Airolo auch der Intercity Zürich–Zug–Arth-Goldau–Bellinzona–Lugano hält, der durch den Gotthard-Basistunnel fährt. Ab Stans fährt der Winkelriedbus um 6.22, 7.22 und 9.22 Uhr ab. Abends fährt der Bus in Altdorf um 15.55, 16.55, 17.55 und 19.55 Uhr nach Stans. Neu wird die Haltestelle Beckenried, Post bedient, somit bestehen ideale Umsteigemöglichkeiten auf die Linie 311 Richtung Emmetten/Seelisberg.

Zwischen den Bahnhöfen Stans und Sarnen fährt das Postauto nun im durchgehenden, lückenlosen Stundentakt. Deswegen und auch wegen geringer Nachfrage fährt am Wochenende kein Postauto mehr von St. Jakob auf den Mueterschwandenberg.

Nachtbus nach Emmetten

In Luzern, Ob- und Nidwalden gibt es ab 17./18. Dezember ein neues Nachtnetz, welches durch Kantone und Bund bestellt und finanziert wird. Neu sind alle Billette und Abos des Tagnetzes gültig. Sondertarife und Nachtzuschläge werden abgeschafft. Neu fährt in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag der Nachtbus dreimal von Luzern nach Stans, um 1.30, 2.30 und 3.30 Uhr. Und auch Emmetter Nachtschwärmer bekommen nun ihren Nachtbus. Er fährt in Stans um 2.04, 3.04 und 4.04 Uhr nach Emmetten.