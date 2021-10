Nidwalden Auf dem Lindenhof spukt's – spannendes Theaterwochenende in Ennetmoos Mit einer Erbgeschichte, die es faustdick hinter den Ohren hat, empfängt das Junge Ennetmoos Ende Oktober Theaterfreunde.

Das Junge Ennetmoos bei den Proben mit den Regisseuren Reto Christen und Simon Gander. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 15. Oktober 2021)

Nach einem Jahr Pause ist in Ennetmoos am letzten Oktoberwochenende Theaterspektakel angesagt. «Unsere jungen und talentierten Theaterspieler konnten sich im letzten Jahr so richtig erholen und sind jetzt wieder fit für ein Theaterstück», schreibt Peter Wagner, Präsident vom Verein Junges Ennetmoos, im Programmheft. Das Bühnenstück in drei Akten ist ein spritziges Lustspiel von Lukas Bühler.

Insgesamt vier Spielerinnen und fünf Spieler probten seit einigen Monaten in der Mehrzweckhalle in Ennetmoos. Die Regiearbeiten teilen sich Reto Christen und Simon Gander. Fabian Durrer zimmerte mit seinem Team ein bezauberndes Bühnenbild: In einer gemütlichen Bauernstube lebt Bauer Robi (Dominik Barmettler) mit seiner Magd Annekäthi (Stefanie Barmettler) und dem Knecht Gusti (Sebastian Gander).

Plötzlich fällt ein Bild schmetternd zu Boden

Und dieser Bauer Robi sitzt in seiner Stube, führt Selbstgespräche, schimpft vor sich hin und sinniert über seinen Onkel Godi, der ihm eine unangenehme Pflicht auferlegte. «So den esch es halt so wiit. Gottfredstutz!» Der verstorbene wünschte, dass die Nachbarin Marie (Eveline Christen) und ihr Sohn Hansjakob (Roger Christen) das Landstück «Steiächerli» zur Pacht erhalten. Doch kaum hat Robi das Schimpfwort ausgesprochen fällt ein Bild mit einem Foto des Verstorbenen schmetternd zu Boden. Robi wollte gerade den Pachtvertrag unterschreiben, den ihm sein Onkel Godi auferlegt hatte. Doch dazu kommt es nicht. Der Knecht Guschti betritt das Wohnzimmer und berichtet von einer getöteten Maus. Doch Bauer Robi hörte kaum zu und erkundigte sich nach der Magd. Der Knecht wiederum erklärte, dass er sie – die Maus – im Stall erschlagen habe. Die Magd wiederum taucht plötzlich auf und reklamiert, weil Gusti ihre Wäsche mit Blut verschmiert habe. Mit diesem lebendigen Dialog, der für die ersten Lacher sorgt, kommt das Stück in Fahrt.

Schwester Claire will den Hof durch ein Hotel ersetzen

Sorgen bereitet den dreien der angesagte Besuch der Schwester Claire (Fabiola Barmettler), die bereits eine Kopie eines Testamentes zugestellt hatte. Claire, die mit Tochter Jacqueline-Isabelle (Sara Gut) und ihrem Ehemann Ottokar (Dario Amstutz) etwas später auftaucht, ist eine Städterin, die mit der Bauernarbeit nichts am Hut hat. Mit einem gefälschten Testament will sie den Hof für sich beanspruchen. Bauer Robi wiederum traut der Sache nicht, denn Onkel Godi habe ihm den Lindenhof versprochen. Er sei nicht sicher, ob es das richtige Testament sei. «Mich irritiert die Handschrift», sagte Robi. Als währschafter Bauer möchte er den Lindenhof weiterhin bewirtschaften.

Knecht Gusti (Sebastian Gander), Nachbarin Marie (Eveline Christen) und Magd Annakäthi (Stefanie Barmettler). Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 15. Oktober 2021)

Das Testament und der verstorbene Onkel, der sich immer wieder mit mystischen Zeichen bemerkbar macht, bilden den roten Faden dieses Schwanks. Sind diese Geister wirklich so tollpatschig, oder möchten sie etwas erreichen? Gelingt es der zickigen Städterin, sich den Hof mit dem gefälschten Testament unter den Nagel zu reissen? Kann sich zwischen der verwöhnten Tochter Jacqueline und dem etwas schusseligen Hansjakob eine Liebe entwickeln? Kann der von Claire engagierte Geisterjäger Harzenmoser (Maik Amstutz) die gefürchteten Geister von Godi vertreiben? Was führen Annekäthi und Guschti, die von den Machenschaften von Claire, Wind bekommen haben, im Schild? Fragen über Fragen, die den Zuschauer und die Zuschauerinnen bis am Schluss in Spannung versetzen. Die Antworten darauf folgen am letzten Oktoberwochenende in der Mehrzweckhalle in Ennetmoos.