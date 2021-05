Buochs, Ennetbürgen, Beckenried, Emmetten Die Ara Aumühle ist am Anschlag Das Bevölkerungswachstum spürt auch die Ara Aumühle in Buochs. Sie vermag das Abwasser kaum mehr zu bewältigen. Nun soll sie ausgebaut werden. An den Kosten von 7,1 Millionen Franken müssen sich auch drei weitere Gemeinden beteiligen.

Die ARA Aumühle soll saniert werden. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 6. Mai 2021)

Sie klärt das Abwasser der Buochser, Ennetbürger, Beckenrieder und Emmetter Haushalte und Betriebe. Doch seit der Inbetriebnahme der Buochser Abwasserreinigungsanlage (ARA) Aumühle im Jahre 1982 hat sich Nidwalden entwickelt. Die Bevölkerung wuchs, neue Betriebe entstanden. 13'800 Leute wohnen heute in den vier Gemeinden, die dem Abwasserverband Aumühle angehören, vor 40 Jahren waren es noch rund 9300. Und bis 2045 geht man von einem Bevölkerungswachstum von 22 Prozent aus, womit dann gegen 17'000 Menschen im Einzugsgebiet wohnen würden. Das beeinträchtigt die Reinigungsleistung der Anlage. Im geklärten Wasser, das in den Vierwaldstättersee fliesst, sind zeitweise mehr als zwei Milligramm Ammonium pro Liter drin, womit der Grenzwert überschritten ist. Auch der Nitritgehalt ist höher als die empfohlenen 0,3 Milligramm pro Liter.

Um den gesetzeskonformen Betrieb auch in Zukunft zu gewährleisten, muss die ARA Aumühle saniert und erweitert werden. Und zwar bis 2025. Das schreibt der Kanton vor. Nun liegen die Pläne des Abwasserverbands Aumühle vor. Dabei soll das Herzstück der Anlage, das Biologiebecken, vergrössert werden. Hier vermischt sich das Abwasser mit Belebtschlamm. Milliarden von Mikroorganismen sind dort am Werk. Kleinstlebewesen wie Bakterien bauen die Schmutzfracht ab. Dafür müssen die beiden Nachklärbecken verschoben werden. Dort landet der Schmutz, den die Bakterien zu Flocken verarbeitet haben.

Alle vier Verbandsgemeinden zahlen mit

«Weil das Biologiebecken zu klein geworden ist, fliesst das Abwasser zu schnell ab und erhält so nicht den möglichen Reinigungsgrad», geht Adolf Scherl, Verbandspräsident und Buochser Gemeinderat, auf das Problem mit der Überlast ein.

Die Kosten von 7,128 Millionen Franken werden im Verhältnis des verrechneten Frischwasserverbrauchs auf die vier Verbandsgemeinden aufgeteilt. Die jeweiligen Gemeinderäte haben im Frühling des vergangenen Jahres ihre Unterstützung zugesagt. Die Buochser Bürger befinden an der Gemeindeversammlung vom 18. Mai über ihren Anteil von 2,77 Millionen. Die Gemeinde Emmetten kommt mit dem Betrag von 0,72 Millionen Franken am 27. Mai an die Gemeindeversammlung. Einen Tag später ist Beckenried an der Reihe (1,62 Millionen Franken). Die Ennetbürger stimmen über ihren Anteil von 2,01 Millionen Franken am 13. Juni an der Urne ab.

Abschluss der Sanierung ist 2024 geplant

Stimmen sämtliche Verbandsgemeinden dem Projekt zu, geht's an die Detailplanung und die Auftragsvergabe. Sollte auch das Baubewilligungsverfahren glatt über die Bühne gehen, fahren Ende nächsten Jahres die Baumaschinen auf. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.

Es ist nicht der erste Erneuerungsschritt. 1992 wurde die ARA Aumühle mit einer Klärschlammentwässerungsanlage ausgerüstet, die alte Siebbandpresse wurde ersetzt. Zwischen 2008 und 2012 wurde ein grosser Teil der Steuerungsanlage auf den neusten Stand der Technik gebracht, der Unterhalt der Anlage wurde damit wesentlich vereinfacht.

Gemäss Adolf Scherl wäre dann die ARA für die nächsten 30 Jahre wieder auf der Höhe der Zeit. «Dies ist für solche Anlagen eine übliche Lebenszeit.» Gut möglich, dass mit der jetzigen Modernisierung das letzte Kapitel der eigenständigen ARA Aumühle angebrochen sei. «In der ferneren Zukunft ist auch ein Zusammenschluss mit der ARA Rotzwinkel vorstellbar», erläutert Adolf Scherl. Diese ARA im Industriegebiet an der Gemeindegrenze zwischen Stans und Stansstad bei der Autobahn A2 wurde 1971 gebaut und reinigt das Abwasser von Haushaltungen und Industriebetrieben von Stans, Stansstad, Dallenwil, Ennetmoos, Oberdorf und Wolfenschiessen. Bei der Sanierung der ARA Rotzwinkel zwischen 2011 und 2017 für rund 16 Millionen Franken sei ein Zusammenschluss abgeklärt, aber zu diesem Zeitpunkt als nicht zielführend beurteilt worden. Darum bleibe auch die ARA Aumühle vorderhand noch selbstständig.