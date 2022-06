Nidwalden Baudirektion verliert ein Amt Im Rahmen der Direktionsverteilung ordnet der Regierungsrat das Amt für Gefahrenmanagement neu der Landwirtschafts- und Umweltdirektion zu. Neu heisst es Amt für Naturgefahren.

Vorläufig bleiben die Mitarbeiter des Amts für Naturgefahren noch im Breitenhaus bei der Baudirektion. Der Umzug zur Landwirtschafts- und Umweltdirektion erfolgt später. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Juni 2022)

Der Wechsel des Amtes für Gefahrenmanagement von der Baudirektion zur Landwirtschafts- und Umweltdirektion erfolgt mit dem Start der neuen Legislaturperiode am 1. Juli 2022. Wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt, soll damit die Belastung der Direktionen in Zukunft ausgeglichener gestaltet werden. «Andererseits können so die bestehenden Synergien zwischen den Ämtern der Landwirtschafts- und Umweltdirektion und dem Amt für Gefahrenmanagement besser genutzt werden», wird Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen zitiert.

Gleichzeitig wird die Gelegenheit genutzt, um eine Namensänderung vorzunehmen. Mit Wirkung ab 1. Juli 2022 heisst es Amt für Naturgefahren. «Der neue Name ist aussagekräftiger, was die Tätigkeiten des Amtes betrifft», so Landesstatthalter Joe Christen weiter. «Der Aufgabenbereich rund um die Naturgefahren ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit. Mit der Namensänderung wird dem besser Rechnung getragen.»

Weiteres Amt wird umgetauft

Die Mitarbeitenden des Amtes für Naturgefahren haben ihren Arbeitsplatz vorläufig weiterhin im Breitenhaus, in welchem die Baudirektion beheimatet ist. Der Standortwechsel in die Räumlichkeiten der Landwirtschafts- und Umweltdirektion erfolgt später.

Die Änderung der Regierungsratsverordnung dient im Weiteren dazu, das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz in Amt für Militär und Zivilschutz umzubenennen. In der Praxis wird die neue Struktur bereits seit geraumer Zeit gelebt, nachdem die Belange und Aufgaben rund um den Bevölkerungsschutz wie etwa die kantonalen Notfallplanungen in der Koordinationsstelle Notorganisation zusammengefasst worden sind. Sie ist als separate Stabsstelle der Justiz- und Sicherheitsdirektion angegliedert.