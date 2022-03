Nidwalden Beckenried ist nun an offenes Glasfasernetz angeschlossen Die Swiss Fibre Net AG will mit ihrem offenen Glasfasernetz möglichst vielen Haushalten einen schnellen Zugang zum Internet sowie die Anbietervielfalt ermöglichen.

Andreas Waber (links), CEO der SFN AG, und René Arnold, Geschäftsführer Gemeindewerk Beckenried, bei der Unterzeichnung des Vertrages. Bild: PD

Die Swiss Fibre Net AG hat, wie sie in einer Mitteilung schreibt, drei weitere Gemeinden an ihr offenes Glasfasernetz angeschlossen. Darunter befindet sich auch die Nidwaldner Gemeinde Beckenried. René Arnold, der Geschäftsführer des Gemeindewerks Beckenried, lässt sich folgendermassen zitieren: «Wir freuen uns sehr, unser Glasfasernetz in Beckenried in Betrieb nehmen zu können. Dies ist der entscheidende Schritt, um den Einwohnerinnen und Einwohnern auch künftig schnelle und sichere Telekom-Verbindungen anzubieten.»

Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen von lokalen Energieversorgern. Das SNF-Netz zählt bislang 650'000 Haushalte, Ziel ist es, den erschlossenen Haushalten Zugang zu verschiedenen Telekom-Anbietern zu gewährleisten und auf dem Markt so den Wettbewerb zu garantieren. (sok)