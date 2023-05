Nidwalden Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall Bei der Autobahneinfahrt Stans-Nord auf der A2 hat ein einheimischer Autofahrer ein korrekt fahrendes, anderes Auto «abgeschossen».

Das total demolierte Auto. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (Stans, 28. 5. 2023)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus der Region hat in der Nacht auf Sonntag bei der Autobahneinfahrt Stans-Nord in Fahrtrichtung Süden einen Verkehrsunfall verursacht. Der einheimische Lenker wollte auf die Autobahn einfahren, dabei verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem korrekt Richtung Süden fahrenden Auto auf dem Normalstreifen sowie mit der Leiteinrichtung der Autobahn.

Wie die Nidwaldner Kantonspolizei mitteilt, wurde der 23-Jährige dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Seine vier Mitfahrenden sowie die Insassen des korrekt fahrenden Personenwagens wurde nicht verletzt. Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, was 1.10 mg/l Alkohol im Blut entspricht. Es wurde deshalb eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. An den beteiligten Fahrzeugen und Leiteinrichtungen der Autobahn entstand erheblicher Sachschaden.