Nidwalden Bisher gab es zu sanktionierten Personen keine Treffer in Nidwalden In einem Vorstoss wurden Fragen zu Übereinstimmungen in Zusammenhang mit der Ukraine-Verordnung des Bundes gestellt.

Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) erkundigte sich in einem Einfachen Auskunftsbegehren danach, wie viele Meldungen in Zusammenhang mit den Sanktionen gemäss der Ukraine-Verordnung vom Steuer- respektive dem Grundbuchamt an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gegangen seien. Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger hielt in seiner Antwort fest, dass die sanktionierten Personen mit Steuerregister und Grundbuch abgeglichen worden seien. Bis am vergangenen Freitag hätten diese Abgleiche keine Übereinstimmungen geliefert.

Weiter wollte Huser wissen, was der Kanton unternehme, um die effektiven Besitzverhältnisse aufzuspüren und zu melden. Um die Besitzverhältnisse zu tarnen, würden Firmen dazwischengeschaltet und Strohfrauen respektive Strohmänner benutzt.

Keine Verdachtsfälle bei Firmeneintragungen

Falls das Handelsregisteramt im Rahmen einer Eintragungs- oder Änderungsprozedur Grund zur Annahme habe, dass an der zu konstituierenden Rechtseinheit eine sanktionierte Person in irgendeiner Form beteiligt sei, so habe das Handelsregisteramt diesen Umstand dem Seco zu melden, sobald die Eintragung der Rechtseinheit rechtsgültig erfolgt sei, hielt Othmar Filliger im Landrat fest. Die weiterführenden Abklärungen laufen dann direkt über das Seco. Im Kanton Nidwalden sind bisher keine Verdachtsfälle aufgetreten.

Im Rahmen einer normalen Eintragungsprozedur gemäss Handelsregisterverordnung besteht für das Handelsregisteramt keine Verpflichtung und keine Möglichkeit, die wirtschaftlich Berechtigten einer zu konstituierenden Rechtseinheit in Erfahrung zu bringen. Filliger hielt weiter fest, dass in der Schweiz keine für die Behörden zugänglichen Register existierten, auf welchen die wirtschaftlich berechtigten Personen von Unternehmen aufgeführt seien. Zwar müssen alle Gesellschaften Listen über Personen führen, welche Anteile ab 25 Prozent halten. Diese Listen dürfen von den Behörden (etwa dem Seco) aber nur in Verdachtsfällen angefordert und eingesehen werden.