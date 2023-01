Nidwalden Brand führt zu Stromausfällen Rund 5100 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner waren am Donnerstagabend zeitweise ohne Strom. Ein Kabelbrand wird dafür verantwortlich gemacht.

Am Donnerstagabend vom 19. Januar kam es in den Gebieten Ennetmoos, Stansstad, Bürgenberg und Bürgenstock zu Stromunterbrüchen. «Ursachen für die Unterbrüche waren ein Brand an einem Mittelspannungskabel im Gemeindegebiet von Ennetbürgen sowie ein defekter Überspannungsableiter beim Muoterschwandenberg», schreibt das EWN in einer Mitteilung.

In Stansstad und auf dem Bürgenstock hätten die Unterbrüche nur rund 2 Minuten gedauert. «In den Gebieten Ennetmoos und Bürgenberg wurde die Versorgung um circa 22:10 Uhr wiederhergestellt.» Um 3 Uhr morgens hatten alle Kunden wieder Strom. Insgesamt waren rund 5100 Kunden von der Störung betroffen. Während der Nacht waren insgesamt sechs Mitarbeitende des EWN im Einsatz. (pd/zf)