Nidwalden Bushaltestelle in Stans wird hindernisfrei Im August starten die Arbeiten zur hindernisfreien Ausgestaltung der Bushaltestelle Hansmatt in Stans. Gleichzeitig wird in diesem Strassenbereich die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrende erhöht.

Rund 70 Bushaltekanten im Kanton Nidwalden werden bis Ende 2023 hindernisfrei gestaltet. Ziel sei es, dass Menschen mit einer Behinderung oder mobilitätseingeschränkte Personen in der Lage sind, den öffentlichen Verkehr autonom und benachteiligungsfrei zu benutzen, schreibt die Staatskanzlei des Kantons Nidwalden. Zu den anzupassenden Bushaltekanten gehört auch die Haltestelle Hansmatt in Stans, bei welcher der Kanton als Eigentümer in der Pflicht steht.

Im August 2021 wird es so weit sein, nachdem im Rahmen der öffentlichen Auflage keine Einwendungen eingegangen sind und der Regierungsrat das Projekt mit Gesamtkosten von rund 310'000 Franken genehmigt hat. Der Umbau der Haltestelle beinhaltet einen Randabschluss mit Sonderbordstein. Zudem sollen die mangelhafte Betonplatte, auf welcher der Bus anhält, ersetzt sowie Optimierungen im Trottoirbereich vorgenommen werden. Zur Verbesserung der Ausfahrtsradien der Busse aus der Haltestelle wird die Rampe des Radwegs um einige Meter verschoben. Parallel zum Umbau werden Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrenden umgesetzt. Konkret sind eine Mittelinsel bei der Fussgängerquerung sowie zwei Absenkungen der Randsteine geplant, damit Velos direkt zur Überbauung Hansmatt beziehungsweise auf den Radstreifen gelangen. Zusätzlich sind Anpassungen bei den Strassenmarkierungen und im Bereich der Beleuchtung vorgesehen. Die Umbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 2021. Zeitweise folgt in diesem Bereich auf der Stansstaderstrasse eine temporäre Verkehrsführung.

Der Kanton ist auch für die Bushaltestellen Unterfeld in Buochs und Kreuzstrasse in Stans zuständig, wobei sich Letztere zudem im Nationalstrassenperimeter befindet. Die beiden Haltestellen sollen im Rahmen von Strassenbauprojekten ebenfalls angepasst werden. Für Haltestellen, die sich im Innerortsbereich auf Kantonsstrassen oder an Gemeindestrassen befinden, sind die Gemeinden zuständig. (sok)