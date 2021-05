Nidwalden Dallenwiler Gemeinderat lädt mit erfreulicher Rechnung 2020 zur Gemeindeversammlung ein Die Gemeinde und die Kirchgemeinde Dallenwil haben finanziell gesehen ein gutes Jahr hinter sich. An der Gemeindeversammlung muss über die Kündigung der veralteten Belegungsvereinbarung mit dem Bürgerheim Stans abgestimmt werden.

An den Frühjahrsgemeindeversammlungen der politischen Gemeinden Stans, Dallenwil, Ennetmoos, Oberdorf und Stansstad vom 11. Mai 1979 haben die Stimmberechtigten zur Auflösung der Armengemeinde Stans der Teilungsvereinbarung zugestimmt. Sie wurde per 1. Januar 1980 in Kraft gesetzt. Seit Auflösung der Armengemeinde Stans betreibt die politische Gemeinde Stans gemäss der damaligen Teilungsvereinbarung das frühere Bürgerheim als Wohnhaus Mettenweg. 24 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Kanton Nidwalden und auch aus andern Kantonen nutzen das Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebot. Aktuell lebt keine Person aus Dallenwil im Mettenweg.

Der Betrieb im heutigen Wohnhaus ist aufgrund veralteter Infrastruktur und Bausubstanz längerfristig nicht gesichert. Um weiterhin zeitgemässe Pflege- und Betreuungsplätze anbieten zu können, wird ein umfassendes Neubauprojekt auf dem Areal Mettenweg realisiert, welches 52 Personen Platz bieten wird. Der Bezug ist für Frühling 2023 vorgesehen. Die in der Teilungsvereinbarung zwischen den Gemeinden Stans, Dallenwil, Ennetmoos, Stansstad und Oberdorf getroffenen Vereinbarungen seien nicht mehr zeitgemäss und notwendig. Alle Vertragsgemeinden kamen im Jahr 2017 zum Schluss, dass die Belegungsvereinbarung aufgrund der heutigen rechtlichen Gegebenheiten nicht mehr fortgeführt werden soll. Jede Vertragsgemeinde muss die Kündigung für sich entscheiden. Lehnen die Stimmberechtigten einer Gemeinde den Antrag des Gemeinderates ab, so hat dies keine Auswirkung auf die Kündigungen der anderen Vertragsgemeinden.

Visualisierung des geplanten Neubaus des Pflegewohnhauses Mettenweg in Stans. Visualisierung: PD

An der ordentlichen Frühjahrsgemeindeversammlung vom Freitag, 28. Mai, beantragt der Gemeinderat, der Kündigung der Belegungsvereinbarung für das Bürgerheim (Wohnhaus Mettenweg) Stans gemäss Teilungsvereinbarung vom 8. März 1979 betreffend der Armengemeinde Stans zuzustimmen.

Spielgruppenreglement wird abgeändert

Eine Änderung soll auch das Spielgruppenreglement Dallenwil erfahren sowie die Gebührenverordnung. Im Schuljahr 2020/2021 erfolgte die Umsetzung für das Schuleintrittsalter, es wurde von Juni auf neu Februar angehoben. Dies hat auch Auswirkungen auf das Spielgruppenreglement, da dort das Eintrittsalter in die Spielgruppe im Juni ist. Neu dauern die Unterrichtseinheiten zweieinhalb Stunden und nicht mehr wie bisher zwei Stunden, deshalb müssen auch die Gebühren angepasst werden.

Weiterhin stabil ist die Finanzlage, die Rechnung 2020 der Gemeinde Dallenwil schliesst sehr erfreulich ab. Die Erfolgsrechnung weist im Gesamtergebnis einen Ertragsüberschuss von 450'886 Franken aus. Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss vollumfänglich dem freien Eigenkapital zuzuweisen.

Drei Einbürgerungsgesuche werden besprochen

Neu besetzt wird das Gemeindevizepräsidium auf eine restliche Amtsdauer von einem Jahr – Ursula Niederberger hat ihre vorzeitige Demission eingereicht. Auf der Traktandenliste sind auch drei Einbürgerungsgesuche vermerkt.

Bei der Kirchgemeinde schliesst die Jahresrechnung mit einem Mehrertrag von 49'798 Franken ab. Das sehr gute Ergebnis konnte erzielt werden, da der Aufwand des Seelsorgeraums deutlich tiefer ausfiel, als beim Budgetieren erwartet werden konnte.