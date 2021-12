Nidwalden Eine Spende führte zur Gründung der Kantonsbibliothek Die Kantonsbibliothek gibt es mittlerweile seit 50 Jahren. Ende der 1960er-Jahre war Nidwalden der letzte Kanton ohne eine solche Einrichtung.

Seit 50 Jahren ist die Kantonsbibliothek Nidwalden mit Sitz in Stans in Betrieb. Ende der 1960er-Jahre war Nidwalden der einzige Kanton ohne eine derartige staatliche Bildungseinrichtung. Eine private Spende hatte damals die Gründung ermöglicht. Nicht, dass Bücher in Nidwalden nicht schon früher eine Rolle gespielt hätten: Kleine Leihbibliotheken gab es damals, betrieben von den Pfarreien oder den Schulgemeinden. Und auch der Historische Verein (HVN) sammelte seit dem 19. Jahrhundert möglichst alles, was über Nidwalden geschrieben wurde.

Die Kantonsbibliothek an ihrem heutigen Standort an der Engelbergstrasse. Bild: PD

Bloss: Zugänglich war das Schriftgut kaum. Weil nur schon die Konsultation eines Lexikons – Internet und Google waren damals noch völlig unbekannt – die Interessierten zur Reise nach Luzern in die Zentralbibliothek zwang, wurde der Mangel von den damaligen «Kopfarbeitern» zunehmend als beschämend empfunden. Einer davon, der Bildhauer und Schriftsteller Hans von Matt, schritt zur provokativen Tat: Er versprach dem Kanton 40'000 Franken Kapital, wenn es ihm gelänge, bis zum 1. Januar 1971 eine öffentliche Kantonsbibliothek in Betrieb zu nehmen. Und der HVN offerierte seine Büchersammlung als Grundstock einer künftigen Bibliothek.

Auf diese Weise herausgefordert fasste der Landrat im Dezember 1968 formell den Gründungsbeschluss, und kurz darauf bestellte der Regierungsrat eine dreiköpfige Bibliothekskommission. Um zwei Dinge wurde aber weiterhin gefeilscht: um den Raum für die Bibliothek und um die Stelle des Bibliothekars.

«Nidwaldensia» als Hauptziel

Erster Standort wurde nach langer Suche der freigewordene Schalterraum der «Ersparniskasse» an der Marktgasse in Stans, und der Aufbau der Bibliothek wurde in die Hand der jungen Kunsthistorikerin Regula Odermatt-Bürgi gelegt. Eine Verordnung definiert das Hauptziel der Bibliothek: «Nidwaldensia» – alles, was von Nidwaldnern oder über Nidwalden geschrieben wurde oder wird. Und klar: Eine verlässliche Enzyklopädie kam auch sehr schnell aufs Gestell.

Trotz bescheidener Öffnungszeiten etablierte sich die im Januar 1972 schliesslich eröffnete Bibliothek sehr schnell. Vor allem Studierende machten von der Möglichkeit, sich «interurban» jede in der Schweiz vorhandene Publikation beschaffen zu lassen, gerne Gebrauch. Eng wurde es aber vor allem zum Arbeiten vor Ort, und eng wurde es auch in den Lagerräumen: Der Umzug 1994 ins neu erstellte Verwaltungsgebäude an der Engelbergstrasse 34 war für die Kantonsbibliothek ein eigentlicher Quantensprung.

Nicht nur räumlich war der Umzug von der Marktgasse an die Engelbergstrasse für die Kantonsbibliothek ein grosser Schritt. Auch die inhaltliche Ausrichtung erfuhr damit einen grundlegenden Wandel – und technisch wurde die Bibliothekswelt sowieso eine andere: Die Digitalisierung ist jetzt das A und O allen Tuns. Noch standen anfangs die grossen Holzkisten mit den kleinen Schubladen mitten im neuen Lesesaal: Auf Zetteln im Format A7 war jeder Titel verzeichnet und teils mehrfach in den Kästen eingestellt. Jetzt wurden die elektronische Erfassung und die Suche nach einem bestimmten Schlagwort oder nach einer Autorin am Bildschirm möglich.

«Lotse im Dschungel an Informationen»

Auch im neuen Haus wird natürlich alles zusammengetragen, was Nidwalden betrifft. So kann hier in ein Amtsblatt aus dem Jahre 1907 ebenso Einblick genommen werden wie in das «Nidwaldner Wochenblatt» von 1848, der ersten Nidwaldner Zeitung. Aber längst hat sich das Angebot weit über Hiesiges ausgedehnt: Die grossen Titel der Weltliteratur sind hier ebenso zu finden wie die Bestseller von Autoren wie Martin Walker, Lucinda Riley oder Dan Brown. Viele Titel lassen sich als E-Book downloaden, und wer nicht lesen mag, für die oder den stehen unzählige Titel auch als Hörbücher oder Filme bereit.

Was einst als kleine Studienbibliothek begann, hat sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt zum eigentlichen Nidwaldner Medienhaus gewandelt. Brigitte Dönni-Durrer, Leiterin der Kantonsbibliothek, sieht die Funktion ihrer Institution je länger je deutlicher als «Lotse im immer dichter werdenden Dschungel an Informationen». Wozu auch immer Fragen auftauchen: Ihr Personal sei mit Freude bei der Suche nach Antworten behilflich. (pd/lur)