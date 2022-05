Nidwalden Chinderhuis muss Abrechnung überarbeiten Zum ersten Mal seit zehn Jahren macht das Chinderhuis Verlust. Dafür sind zwei Gründe massgebend.

Manuela Sommer, Geschäftsführerin Chinderhuis Nidwalden. Bild: Florian Pfister (Stans, 20. April 2021)

Rund 70’000 Franken beträgt das Defizit im vergangenen Jahr – dies bei einem Aufwand von 1,88 Millionen Franken. Hauptgrund dafür ist eine Korrektur bei den Kantonsbeiträgen für die Betreuungen von schulpflichtigen Kindern sowie bei Betreuungen durch Nannys. Geschäftsleiterin Manuela Sommer erklärt auf Anfrage: «Wir waren uns nicht bewusst, dass da eine Divergenz vorlag. In Tagesfamilien und durch Nannys werden zahlreiche Kinder im schulpflichtigen Alter betreut, bei denen nun eine finanzielle Unterstützung wegfällt. Damit entgehen dem Chinderhuis zwischen 35’000 und 40’000 Franken Einnahmen, was auch eine Tarifanpassung für Tagesfamilien- und Nannybetreuung zur Folge haben wird.»

Weiteres schulergänzendes Angebot eröffnet in Dallenwil

Ansonsten blickt Manuela Sommer auf ein gutes Chinderhuis-Jahr zurück. 151 Kinder bis 6 Jahre wurden in der Tageskrippe betreut, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. 103 Kinder, vom Babyalter bis zum Ende der Schulpflicht, wurden bei Tagesfamilien und durch Nannys betreut. Nach der erfolgreichen Lancierung des Beckenrieder Jupidu mit 17 betreuten Kindern eröffnet das Chinderhuis in Dallenwil diesen August ein weiteres schulergänzendes Angebot. Die Schaffung von schulergänzenden Betreuungen in den Gemeinden stelle aus Sicht des Chinderhuis eine wichtige Entwicklung dar.

Das Keyserhaus an der Nägeligasse 23 in Stans, wo sonst die Kindertagesstätte des Chinderhuis untergebracht ist, ist zurzeit verwaist, weil es saniert wird. Bild: Matthias Piazza (5. Mai 2022)

Im vergangenen Mai zügelte das Chinderhuis seine Kindertagesstätte vom Keyserhaus in der Stanser Nägeligasse ins ehemalige «Centro» an der Weidlistrasse 2 in Stans. «Wir fühlen uns im Provisorium sehr wohl und freuen uns, wenn wir im nächsten Jahr ins sanierte Keyserhaus zurückkehren können», sagt Manuela Sommer.

Mutmasslich nicht korrekt abgerechnet

Der Kanton dementiert die im Raum stehende Behauptung, wonach er das Kinderbetreuungsgesetz plötzlich anders auslegt. «Das Gesetz regelt die Finanzierung der familienergänzenden Betreuung von Kindern ausschliesslich vor Beginn ihrer Schulpflicht in anerkannten Kinderbetreuungsstätten. Die schulergänzende Kinderbetreuung ist im Volksschulgesetz geregelt und fällt daher nicht unter das Kinderbetreuungsgesetz», hält Verena Wicki Roth, Vorsteherin des kantonalen Sozialamts, fest.

«Unseres Wissens hat das Chinderhuis in den vergangenen Jahren im Rahmen der Abrechnung gemäss Kinderbetreuungsgesetz offenbar auch Beiträge für schulpflichtige Kinder abgerechnet.» Vermutlich hätten diese Beiträge in der Jahresrechnung 2021 des Chinderhuis korrigiert werden müssen, was mitunter zu einem Minderertrag geführt hat. Die im Schreiben erwähnten «ausbleibenden Kantonsbeiträge» würden folglich nicht auf einer plötzlichen Beitragskürzung oder einer anderen Auslegung des Kinderbetreuungsgesetzes basieren, sondern mutmasslich auf einer nicht korrekten Abrechnung seitens des Rechnungsstellers.

Abrechnungen sollen richtiggestellt werden

Trotz des guten Einvernehmens mit dem Chinderhuis und der unbestrittenen Qualität der Betreuungsplätze: «Es gilt, die Gesetze richtig anzuwenden und alle Institutionen mit einem vorschulischen Betreuungsangebot gleichzubehandeln», hält Verena Wicki Roth fest. Dazu gehöre auch, dass die vermeintlich betroffenen Abrechnungen zwischen Kanton und Chinderhuis nun rückwirkend bereinigt würden, was Sache eines laufenden Verfahrens sei.

Auf die möglichen Ungereimtheiten sei das Chinderhuis nach eigenen Aussagen selbst gestossen, als der Kanton im vergangenen Jahr eine Anpassung des Abrechnungsformulars vorgenommen habe. «Dass es im teils komplexen Abrechnungswesen sozialer Institutionen hin und wieder zu unbeabsichtigten Fehlern kommen kann, ist sicher für alle Beteiligten unerfreulich, nun haben wir aber die Gelegenheit, dies gemeinsam richtigzustellen», so Verena Wicki Roth.