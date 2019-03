Nidwalden definiert Notfalltreffpunkte bei Katastrophen

Ereignet sich in Nidwalden ein heftiges Erdbeben oder ein derart schweres Unwetter, dass die elektronische Kommunikationsinfrastruktur ausfällt, soll die Nidwaldner Bevölkerung wissen, wo sie zu Informationen kommt. Der Kanton hat in allen Gemeinden so genannte Notfalltreffpunkte definiert.