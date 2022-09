Nidwalden Der siebte Kanumarathon startet und endet im Buochser Seebecken Am 17. September startet im Buochser Seebecken der beliebte Kanumarathon. Rund 100 Boote werden bei dem Ereignis erwartet.

Der Kanumarathon auf dem Vierwaldstättersee hat sich in den letzten Jahren zu einem Fixpunkt im Kalender von Freizeitpaddlern, Rennkajakfahrerinnen und Stand-up-Paddlern gemausert. Am Samstag, 17. September 2022, findet dieser Marathon zum siebten Mal statt, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Die Teilnehmenden der Halbmarathonstrecke bewegen sich zwischen Buochs, Beckenried und Ennetbürgen – die Strecke des grössten Kanumarathons der Schweiz führt über eine Zusatzschlaufe bis nach Brunnen.

Insbesondere der Start von über 100 Booten im Buochser Seebecken um 9.30 Uhr wird wohl eindrückliche Bilder liefern. Dort, neben dem Buochser Hafen, werden die ersten Kanuten um etwa 11 Uhr das Ziel erreichen. Das Publikum erwartet dabei ein Spektakel, denn das Ziel des Marathons befindet sich an Land. Die Wassersportler müssen die letzten gut 30 Meter des Wettkampfes zu Fuss absolvieren – notabene über den roten Teppich.

Diese Neuheit im Kanusport hat sich bei der letztjährigen Premiere bewährt. Während die Profis mit dem Boot ins Ziel rannten, nahmen es Freizeitpaddler etwas gemütlicher. Applaus war beiden gewiss – das soll auch in diesem Jahr so bleiben, schreibt das Organisationskomitee. (pd)