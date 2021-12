Nidwalden Die Ehrentanne für Norbert I. und Isabelle Kuster steht Beim Aufstellen der Frohsinntanne in Stans erwiesen Zunftmitglieder und Gäste dem neuen Frohsinnpaar die Ehre.

«Unsere wunderschöne Tanne steht gerade», stellte Norbert I. fest. Herrlich geschmückt steht die Frohsinntanne seit dem letzten Samstag vor der Gärtnerei Kuster in Stans. Innert kürzester Zeit setzte ein eingespieltes Team das 21 Meter lange Schmuckstück an die richtig Stelle. «Man merkt, dass Profis am Werk waren», lobte Reto Gabriel, der für den richtigen Ablauf verantwortlich war.

Die zwei haben gut lachen: Norbert I. Kuster (rechts) wird im Januar das Frohsinn-Zepter von Erich I. Helfenstein (li.) übernehmen. Bild: Richard Greuter (Stans, 18. Dezember 2021)

Schaut man sich die Ehrentanne genauer an, dürfte sie neben den hohen Gebäuden durchaus etwas länger sein. Doch das sei nicht möglich, sagte Gabriel: «Dass die Tanne beim Transport nicht an den Häusern hängen bleibt, mussten wir sie um fünf Meter kürzen.»

«Das Gefühl ist überwältigend.»

Das Aufstellen der Frohsinntanne ist nicht nur der erste Auftritt von Norbert I. und Isabelle Kuster, es ist auch eine Gelegenheit wo sich jüngere und ältere Frohsinnler treffen und den Tag geniessen können. «Wunderbar! Es ist eine grosse Ehre», bekannte Norbert I., «Das Gefühl ist überwältigend.» Dieses Jahr war der Publikumsaufmarsch besonders gross. Dies freute nicht nur das künftige Frohsinnpaar, sondern auch Frohsinnpräsident Sören Schwitzky.

Seit dem letzten Samstag steht bei der Gärtnerei Kuster eine prächtige Ehrantanne. Bild: Richard Greuter (Stans, 18. Dezember 2021)

Zahlreiche befreundete Fasnachtszünfte aber auch ehemalige Frohsinnväter ehrten das künftige Paar durch ihren Besuch. Unter ihnen auch das bald einmal abtretende Frohsinnpaar Erich I. und Conny Helfenstein, das dem Geschehen mit Interesse, vielleicht auch mit etwas Wehmut, beiwohnten. Doch davon wollte Erich I. nichts wissen: «Ich trete mit zwei lachenden Augen in die zweite Reihe zurück. Es ist ein super Nachfolger.» Ich freue mich auf jedes neue Frohsinnpaar», sagte Judith Odermatt. Vor vier Jahren prägte sie mit Franz IV. die Stanser Fasnacht. Aber auch Franz I. der 1993 herrschte genoss das Bad in der Menge. «Wir durften bereits drei Mal beim Tannenstellen dabei sein», lobte Marco I. Agron, Zunftmeister der Fasnachtszunft Ennetbürgen, der wie die meisten Nidwaldner Fasnachtsherrscher ein Jahr länger im Amt bleiben durfte. Ehefrau Vera sagte: «Ich wollte sogar vier Jahre bleiben.»

Zeigen wie die Fasnacht sein könnte

Mit «A la Mierda» ein Song der Spanischen Punk-Band Ska-P, aber kakophonisch aufgewertet und arrangiert, eröffnete die Guugge Stans 1850 den Konzertreigen. Es folgten weitere Guuggen wie Chälti-Sägler, Schluchtä-Gruftis, Ribi-Häxä und den Schärbähufä. Sie alle zeigten ihr Können und liessen durchblicken, dass sie die Fasnacht kaum erwarten können. Mit ihren Klängen machten sie ordentlich Dampf und liessen die Fasnachts-Herzen höher schlagen. Darunter das künftige Frohsinnpaar Norbert I. und Isabelle. Sie genossen jeden Ton und bedankten sich bei den Guuggen persönlich.

Bewährtes Teamwork sorgte für die Vorbereitung

Gefällt wurde die Tanne oberhalb des Kniri-Gebietes. Als eingefleischter Gärtner durfte Norbert I. selber mit der Motorsäge Hand anlegen. Doch gefällt wurde sie letztendlich von Betriebsförster Ueli Barmettler. Sicherheit geht vor!

Norbert I. und Isabelle Kuster schauen den Arbeiten für das Aufstellen der Ehrentanne zu. Bild: Richard Greuter (Stans, 18. Dezember 2021)

Wertvolle Vorarbeit leisteten die bewährten «Tannenlocher» Gery Waser und Roger Isenegger, die ein zwei Meter tiefes Loch aushoben. Philipp Häcki von der Firma Schleiss AG, setzte die Tanne präzis an die richtige Stelle, wo sie von Mario Waser sicher verankert wurde.