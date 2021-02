Nidwalden Grüne sagen dreimal Nein zu den Abstimmungen vom 7. März Die Kantonspartei hat es der nationalen Partei gleich getan und das Verhüllungsverbot, das E-ID-Gesetz sowie das Freihandelsabkommen mit Indonesien zur Ablehnung empfohlen.

(sok) Nachdem bereits die Mutterpartei die drei nationalen Vorlagen, über die am 7. März abgestimmt wird, zur Ablehnung empfohlen hat, ziehen die Grünen Nidwalden nun mit. Die Abstimmungsparolen für den 7. März fassten die Delegierten per Onlineumfrage, so eine Medienmitteilung.

Das Nein erklärt die Grüne Partei Nidwalden damit, dass das Verhüllungsverbot nicht zu einer Lösung beitrage, sondern bestimmte Personengruppen weiter ausgrenze. Zudem erfülle bereits heute jemand den Tatbestand der Nötigung, wer jemanden zwingt, sich zu verhüllen.

Bei der elektronischen Identität ist sich die Kantonspartei mit der Mutterpartei einig, dass die Herausgabe von Identifikationsmitteln eine hoheitliche staatliche Aufgabe ist, die nicht vollständig an private Unternehmen delegiert werden darf. Datenschutz und Datensicherheit müssen höchste Priorität haben – und nicht der Profit privater E-ID-Anbieter, so die Mitteilung. Und das Freihandelsabkommen mit Indonesien schreibe einen Handel fort, der die Umwelt, den Regenwald und die lokale Bevölkerung, deren Rechte regelmässig verletzt würden, schädige.