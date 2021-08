Nidwalden Die neugegründeten Grünliberalen schielen bereits auf die Landratswahlen Als zweitletzter Kanton hat auch Nidwalden seine GLP-Kantonalpartei. Die beiden Co-Präsidenten sind überzeugt, damit bisher «heimatlose» Wähler abzuholen.

Die beiden Co-Präsidenten der Grünliberalen Nidwalden, Matthias Christen und Denise Weger. Bild: Pius Amrein (Stans, 19. August 2021)

Nidwalden fehlte bis anhin die Grünliberale Partei: Davon sind die beiden Co-Präsidenten der neugegründeten Kantonalpartei, Denise Weger und Matthias Christen, überzeugt. «Es hat Platz für die GLP, viele Wähler warteten auf so eine Partei, weil sie sich bei den anderen Parteien nicht richtig abgeholt fühlten. Wir erhielten schon viele positive Feedbacks nach unserer Gründung am 21. Juni», erzählt der Buochser anlässlich der Medienkonferenz am Donnerstag in Stans. «Eine Partei, die Wirtschaft und Ökologie verbindet: Das ist etwas vom Besten.»

Den Einwand, dass dieses Feld seit ein paar Jahren ja auch von der FDP bewirtschaftet wird, lässt er nicht gelten. «Im Parteiprogramm der FDP Nidwalden steht davon nichts.» Und die Stansstader Co-Präsidentin Denise Weger ergänzt: «Wir müssen von dem Gedankengut wegkommen, dass sich Wirtschaft und Nachhaltigkeit widersprechen. Gemeinsam kann man beides erreichen. Die Auswirkungen des Klimawandels spürten wir ja im eigenen Kanton, wenn man an das Hochwasser vom vergangenen Monat denkt. Und da braucht es eine unsere Partei.» Matthias Christen ortet im Nidwaldner Parteienspektrum eine Art Vakuum in der Mitte. «Wähler, die weder ganz links/grün noch ganz rechts orientiert sind, fühlen sich in Nidwalden nicht richtig vertreten.» In der Mitte des Spektrums sehen die beiden denn auch das grösste Wählerpotenzial. Seit der Gründung der Nidwaldner GLP-Kantonalpartei vom 21. Juni zähle sie schon 35 Mitglieder und etwa 60 Sympathisanten.

Der Anstoss kam von der Jungpartei

Mit Nidwalden bekam der zweitletzte Kanton eine GLP-Sektion. Die Obwaldner GLP wurde am 13. Juni dieses Jahres gegründet. Nur Uri ist noch ein weisser Flecken auf der Karte. Der Anstoss in Nidwalden sei von der Jungen GLP Nid- und Obwalden gekommen, die 2019 gegründet wurde. «Das ist doch auch mal schön, wenn eine Initiative für eine Parteigründung von unten kommt. Viele Mitglieder der Jungen GLP fanden, dass es eine ‹grosse› Kantonalpartei brauche», meint Matthias Christen dazu.

Konkrete Ziele, die sie mit ihrer neugegründeten Partei erreichen wollen, können sie nicht nennen. «Wir wollen erst einmal zuhören, um zu erfahren, was der Kanton braucht. Das möchten wir an unserem Gründungsanlass am 26. August breit diskutieren», erwähnt die 34-jährige Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Novartis. Nicht die Ideologie stehe im Vordergrund, sondern Lösungen. Und Matthias Christen betont: «Wir sind nicht eine Partei, die gegen rechts oder links schiesst. Wir sind eine Partei, die mit allen Akteuren im Kanton zusammenarbeiten will. Wir suchen das Gespräch und sind auch offen für das Gespräch.»

Die grosse Vernetzung als Trumpf

Kaum gegründet, schielt die GLP schon auf die Landratswahlen vom 13. März 2022. «Nach ausführlicher Diskussion sind wir fest entschlossen: Wir werden antreten. Mit wie vielen Kandidaten steht noch nicht fest.» Bis am 10. Januar müssen die Landratskandidaten nominiert sein. Der 37-jährige Wirtschaftsprüfer und Politikwissenschafter erwähnt als grossen Trumpf die starke Vernetzung: «Wir GLP-Mitglieder kannten uns zuvor nicht. Jeder bringt ein unterschiedliches Netzwerk mit. Fast jeder im Kanton kenne jemanden mit Kontakten zur GLP. Dieses weitläufige Netzwerk vom Bauern über den Banker bis zum Kleinunternehmer werden wir aktivieren.» Sollte die GLP weniger als fünf Sitze im Landrat erzielen, könnte sie keine eigene Fraktion stellen, sondern müsste sich einer anderen Partei anschliessen. Welcher? Über solche Fragen habe man sich noch keine Gedanken gemacht. Das mache man zu gegebener Zeit.

Wähler bei einer bestimmten Partei abwerben sei dabei nicht die Strategie. «Wir vermuten, dass sich Wähler für die GLP entscheiden, die früher eine andere Partei wählten, die ihnen aber nicht richtig entsprach. Oder sie waren parteilos», meint Christen. Die beiden Co-Präsidenten sind überzeugt, auch Wähler zu gewinnen, die bis anhin wenig mit politischen Parteien anfangen konnten und sich eher bei Bewegungen wie «Fridays for Future» zu Hause fühlen.

Auch bei den Gemeinderatswahlen vom nächsten Frühling will die GLP mitmischen. «Dort findet die Lokalpolitik statt, kann man Lösungen präsentieren und finden und mit den Leuten ins Gespräch kommen», hält Denise Weger fest. «Für uns ist wichtig, dass wir in den Gemeinden eine Stimme haben. Dort fallen wichtige Entscheide», doppelt Matthias Christen nach.