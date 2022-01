Nidwalden Die Mitte Emmetten schickt Daniel Krucker ins Landratsrennen Mit Daniel Krucker will die Lokalpartei ihren Landratssitz verteidigen.

Der kandidierende Daniel Krucker. Bild: PD

Daniel Krucker ist in Emmetten aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Architektur studiert. Seit 2010 ist er Geschäftsführer und Mitinhaber der KLR Architekten GmbH. Der 37-Jährige gehört seit 2014 dem Gemeinderat Emmetten an, seit 2016 ist er Vize-Gemeindepräsident. Er ist für das öffentliche Bauwesen und die Abwasserentsorgung zuständig.

Er wolle sich laut Mitteilung für überparteiliche Lösungen, familienfreundliche Angebote und Strukturen in Kanton und Gemeinde sowie für gute Rahmenbedingungen für den Tourismus und die KMU wie auch für eine innovative Landwirtschaft einsetzen. (sok)