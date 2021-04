Stans Auch die Postautohaltestelle beim Kantonsspital Nidwalden wird hindernisfrei Bald kann man auch beim Kantonsspital ebenerdig ins Postauto einsteigen. Auch sonst wird die Haltestelle aufgewertet.

Die Postautohaltestelle Kantonsspital (hier dorfauswärts) wird behindertengerecht umgebaut und bekommt einen Personenunterstand. Bild: Matthias Piazza (Stans, 20. April 2021)

Für rund 200'000 Franken baut die Gemeinde Stans die Postautohaltestelle beim Kantonsspital um. Das Trottoir im Einsteigebereich wird auf 22 Zentimeter angehoben, womit der Einstieg in den Bus praktisch ebenerdig möglich ist. Dorfauswärts bekommt die Haltestelle zudem noch einen Personenunterstand. Die Haltestelle dorfeinwärts wird verschoben, damit die Ambulanz besser in die Ennetmooserstrasse einbiegen kann, wenn sie ausrückt.

Die Postautohaltestelle beim Kantonsspital dorfeinwärts. Sie wird verschoben. Bild: Urs Hanhart (Stans, 16. April 2021)

Mit dem Kantonsspital baut damit die Gemeinde die fünfte Postautohaltestelle in Stans so um, dass sie den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes entspricht. Dieses schreibt vor, dass grundsätzlich bis Ende 2023 alle Bahnhöfe und Bushaltestellen so umgebaut werden, dass auch Personen im Rollstuhl selbstständig ein- und aussteigen können. Bereits angepasst sind die Stanser Postautostationen Engelbergstrasse und Länderpark, bei «Mettenweg» und «Breiten» sind die Bauarbeiten ebenfalls im Gange. Gemeindepräsident Lukas Arnold spricht beim Kantonsspital von einer der drei stärkst frequentiertesten Bushaltestellen in Stans, zusammen mit «Bahnhof» und «Länderpark». Noch steht der Umbau von sechs Bushaltestellen an, die sich innerorts befinden und damit in der Verantwortung der Gemeinde liegen. Insgesamt investiert die Gemeinde etwa zwei Millionen Franken. Lukas Arnold ist zuversichtlich, dass die Gemeinde fristgerecht sämtliche Umbauten schafft.