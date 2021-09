Nidwalden Ein Bisheriger und drei Neue wollen für die FDP in den Regierungsrat Für die Regierungsratswahlen 2022 stellen sich drei Männer und eine Frau aus der FDP für die frei werdenden Sitze dem parteiinternen Wahlverfahren.

Er ist bereits Regierungsrat der laufenden Amtsperiode und stellt sich zur Wiederwahl: Joe Christen. Bild: Kristina Gysi

Die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner wählen 2022 ihren Regierungsrat neu. Aus der FDP wollen mehrere Personen dafür kandidieren. Die folgenden stel

Joe Christen, Stans, bisher, amtierender Landwirtschafts- und Umweltdirektor

Judith Odermatt, neu, Gemeindepräsidentin Oberdorf

Herbert Würsch, neu, Gemeinderat Ennetbürgen

Dominik Steiner, neu, Landrat Ennetbürgen

Die Bewerberin und die Bewerber werden in den jeweiligen Ortsparteien ihren Nominationsprozess durchlaufen, wie die FDP Nidwalden am Donnerstag mitteilt. Im Anschluss erfolge die Wahlempfehlung durch das kantonale Wahlgremium. Die offizielle Nominationsveranstaltung der Kantonalpartei findet am 13. Januar 2022 statt. (spe)