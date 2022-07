Nidwalden Einbrecher treiben in Stanser Industriegebiet ihr Unwesen In mehreren Stanser Firmen wurde eingebrochen. Der dabei angerichtete Sachschaden ist deutlich höher, als das entwendete Deliktsgut.

Im Industriegebiet Galgenried in Stans ist eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Donnerstag in vier Firmen eingedrungen. Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, blieb es zudem bei einer weiteren Firma beim Versuch, einzubrechen.

Die Täterschaft verschaffte sich laut Polizei mit Gewalt Zugang zu den Räumlichkeiten, welche sie in der Folge durchsuchte. Dabei wurde Deliktsgut in der Höhe von mehreren hundert Franken gestohlen und ein Sachschaden von mehreren tausend Franken verursacht.

Aufgrund der Vorgehensweise und der örtlichen wie zeitlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich bei allen Einbrüchen um die gleiche Täterschaft handelt. (nke)