Nidwalden Eine Generalversammlung einmal ganz anders Der Nidwaldner Gewerbeverband traf sich im Theatersaal Mürg und sorgte für viel Heiterkeit.

Von links: Adrian Derungs, Direktor Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz; Bettina Jaggi, Lucerne Festival; und Erich Thoma, Schindler Aufzüge AG. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 15. November 2021)



Präsident Claudio Clavadetscher fragte zu Beginn der Versammlung die 120 Besucher: «Müssen wir wegen Corona die Karten neu mischen oder wollen wir überhaupt wieder dorthin zurück, wo wir mal waren? Und wie sieht die viel zitierte ‹neue Normalität› aus?»

Singer/Songwriter Richard Blatter («El Ritschi») eröffnete und führte durch die 87. GV. Bereichert wurde der Anlass auf der Theaterbühne vor dem malerischen Bühnenbild des aktuellen Stücks der «Märli-Biine Stans» Kalif Storch, mit dem Podium voller hochkarätiger Gäste. Adrian Derungs, Direktor Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, fragte, ob wir von der Influenza in eine Inflation schlittern. Er sprach von einem allgemeinen Reformstau. Erfreut äusserte er sich über die vielen Eingaben für den Innovationspreis. Moderator Christian Graf konfrontierte Derungs mit der Frage, welche Karte Nidwalden auf keinen Fall ausspielen dürfe. «Die Bodenständigkeit und die Nahbarkeit. Es ist ein guter Mix zwischen dem urbanen Feeling Stans und der ländlichen Region», antwortete Derungs.

«Wir sind Geisel der Teams geworden»

Bettina Jaggi, Leitung Marketing & digitale Entwicklung Lucerne Festival, würde eine gewisse Entschleunigung in der Gesellschaft und Wirtschaft begrüssen und ergänzte: «Ich habe in der Coronazeit das neue Hobby Imkern entdeckt. Ich freue mich aber besonders, dass es mit den arg gebeutelten Branchen wie Kultur, Gastro oder Tourismus wieder aufwärts geht.» Sie hofft, dass die Kulturbranche künftig auch die Jugend vermehrt für die unterschiedlichsten Konzerte begeistern kann.

Komplettiert wurde das Podium durch Erich Thoma. Er ist Leiter Field Operations/COO, Schindler Aufzüge AG. Solidarität sei ein grosses Wort. Klatschen auf Balkonen war gestern. Heute führe man uns vor Augen, wie eine «Schönwetter-Gesellschaft» in einer echten Krise reagiert und handelt, sagte ein etwas provokativer Thoma. Er fragte sich, ob unsere direkte Demokratie an ihre Grenzen stosse, und ergänzte: «Wie würden wir erst bei einer ernsthafteren und lang anhaltenden Krise reagieren. Klar, hat es einige Branchen hart getroffen. Der Umgang der Massen hat mich erschreckt und das ist bedenklich.» Auch er wünscht sich eine gewisse Entschleunigung in den Betrieben und sagte: «Weniger wäre manchmal mehr und wir sind auch Geisel der Teams geworden.»

Gewerbeverband zählt über 600 Mitglieder

Präsident Claudio Clavadetscher erwähnte im Jahresbericht den erfolgreichen Berufsbildungstag mit 84 teilnehmenden Betrieben. Der Verein zählt aktuell 628 Mitglieder. Den Unternehmen wünscht er sich mutig und entscheidungsfreudig zu sein. «Alle sollen etwas demütiger werden und sich nicht zu wichtig nehmen. Respekt gegenüber anderen ist wichtig und es gilt auch, die Sichtweise des Gegenübers einzunehmen», so Clavadetscher. Nur das verhindere Fronten und Mauern. Kassier Christoph Baumgartner präsentierte eine erfolgreiche Rechnung mit einem Gewinn von 18'000 Franken. Rechnung und Budget wurden genehmigt.

Walter Gut, Isabel Waser und Baschi Baumgartner wurden für vier und Präsident Clavadetscher für zwei Jahre im Vorstand bestätigt. Katja Durrer komplettiert neu den Vorstand für den zurückgetretenen Michael Regensburger. Weitere vier Jahre wählte die Versammlung den Revisor Ivan Christen.