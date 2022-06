Nidwalden Ennetmoos feiert den höchsten Nidwaldner Der neue Landratspräsident Markus Walker wurde am Mittwochabend feierlich in Ennetmoos empfangen. In seiner Rede dachte er auch an die jüngere Generation.

Markus Walker wird, flankiert von zwei Ehrendamen, als höchster Nidwaldner durchs Dorf geführt. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 29. Juni 2022)

Mit einem prächtigen Einzug feierten die Ennetmooser den neuen Landratspräsidenten. Am späten Nachmittag versammelten sich der neu gewählte Landratspräsident Markus Walker, die gesamte Nidwaldner Regierung, Ständerat Hans Wicki und die Bevölkerung beim Restaurant St.Jakob in Ennetmoos. Nationalrat Peter Keller, der als OK-Chef am Innerschweizer Schwingfest engagiert ist, folgte später.

Sie alle bereiteten ihrem höchsten Nidwaldner einen würdigen Einzug. Mit dem Arosa-Marsch führte die Blasmusik Ennetmoos den feierlich gestimmten Zug zur nahe gelegenen Mehrzweckhalle. Beim anschliessenden Apéro hatte die Bevölkerung Gelegenheit, ihrem höchsten Einwohner die Hand zu drücken und ihm zu gratulieren. Markus Walker selber genoss das Bad in der Menge, meinte aber gegenüber unserer Zeitung:

«Ich freue mich sehr auf das Amt. Aber ich habe auch Respekt und Demut davor.»

Höchster Nidwaldner wurde mit Geschenken überhäuft

Danach begaben sich die geladenen Gäste in die Mehrzweckhalle, wo Gemeindepräsident Stefan von Holzen sie begrüsste. Der scheidende Gemeindepräsident gratulierte dem Gefeierten zur Wahl und überreichte ihm einen Nidwaldner-Schlüssel aus einheimischem Holz.

«Dieser Schlüssel soll dir symbolisch ermöglichen, die nötigen Schlösser zu öffnen.»

Neben weiteren Geschenken erhielt Walker auch eine Ennetmooser Fahne. Von Holzen gratulierte auch dem neu gewählten Landammann Joe Christen: «Wir sind überzeugt, dass du den Regierungsrat mit deiner sympathischen und ruhigen Art hervorragend präsidieren wirst.» Von Fraktionschef Dominik Steiner erhielt Markus Walker Fahrkarten von sämtlichen Nidwaldner Kleinseilbahnen und wurde zudem als 2000. Mitglied in den Verein Freunde der Kleinseilbahnen aufgenommen.

Ennetmoos feiert seinen höchsten Nidwaldner: Markus Walker (Mitte) wurde von Gemeindepräsident Stefan von Holzen (links) mit Geschenken überhäuft. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos, 29. Juni 2022)

Später meldete sich auch die bis gestern amtierende Frau Landammann Karin Kayser zu Wort. In ihrer gewohnt philosophisch gehaltenen Betrachtungsweise ging sie auf den Leitspruch «Wonach suchen Sie» ein. Am Schluss ihrer Ausführungen meinte Kayser: «Ich suche nicht mehr, ich hab ihn gefunden; den neuen Landratspräsidenten.» In einer ähnlichen Betrachtung würdigte sie ihren Nachfolger Landammann Joe Christen.

«Rettet die Welt, aber startet klein und denkt gross»

Zur späten Stunde richtete auch der gefeierte Landratspräsident Markus Walker einige Dankesworte an die anwesenden Gäste: «Glauben wir an die Zukunft, haben wir Mut und Zuversicht.» Dabei dachte er auch an die jüngere Generation:

«Rettet die Welt, das ist okay. Aber startet klein und denkt gross.»

Am Schluss seiner Rede bedankte er sich bei seinen Mitbürgern: «Vielen herzlichen Dank an Ennetmoos, der schönsten Gemeinde vom Kanton Nidwalden.»

Ein Highlight der Ennetmooser sind zweifelsfrei ihre Vereine, die immer bereit sind, wenn sie benötigt werden. Rund 20 Turnerinnen und Turner waren für das leibliche Wohl besorgt. Das bekannte Handorgelduett Stöckli-Buebe eröffnete den Abend mit musikalischen Klängen. Es folgten Formationen und Gruppen aus dem Volksmusikverein Ennnetmoos, später dann die Grossformation, die sich in Bestform präsentierte. Den musikalischen Schlusspunkt setzte das beliebte Trio St.Jakob mit rassiger Schwyzerörgeli-Klängen.