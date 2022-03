Nidwalden Fabienne Limacher wird neu in den Bankrat gewählt – Daniel Bieri bleibt Präsident Mit der 35-Jährigen folgt eine Frau auf den zurücktretenden Christoph Gut. Die bisherigen Mitglieder des Bankrats der Nidwaldner Kantonalbank wurden bestätigt.

Die neue Nidwaldner Bankrätin Fabienne Limacher. PD

Im Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank kommt es zu einem Wechsel: Der Regierungsrat hat Fabienne Limacher (35, Bild) neu in den Bankrat gewählt. Sie folgt auf Christoph Gut, der per 30. Juni demissioniert, wie die Staatskanzlei mitteilt. Limacher ist Rechtsanwältin, Steuerexpertin und als Partnerin im Steuerteam der Wirtschaftskanzlei Walder Wyss AG in Zürich tätig. Sie ist in Nidwalden aufgewachsen und wohnt heute in Zollikon.

Fabienne Limacher entspreche dem gemeinsam von Regierungsrat und NKB-Bankrat festgelegten Anforderungsprofil sowie der Gewährserfordernis der Finanzmarktaufsicht Finma. Ihre Persönlichkeit und ihre Fach- und Führungskompetenz haben den Regierungsrat überzeugt, heisst es. Zudem könne sie gewährleisten, dass sie ausreichend zeitlich verfügbar sei.

Die bisherigen Mitglieder des Bankrats wurden für die Amtsperiode 2022 bis 2026 bestätigt. Präsident bleibt Daniel Bieri. Die weiteren Mitglieder sind: Alice Rieder, Ennetmoos; René Barmettler, Ennetbürgen; Iwan Scherer, Stans und Andreas Kaelin, Luzern. (cgl)