Nidwalden FDP steht einstimmig hinter Frontex-Vorlage Die Partei hat ihre Parolen für den Abstimmungssonntag vom 15. Mai gefasst. Sie sagen ja zum Transplantationsgesetz und Nein zum «Lex Netflix».

Die FDP Nidwalden hat über ihre Empfehlungen für die kommende eidgenössischen Abstimmungen befunden. Dabei kam es laut einer Medienmitteilung am Montag zu klaren Ergebnissen.

Über das Filmgesetz debattierten Lino Infanger, Präsident der Nidwaldner Jungfreisinnigen, und Simon Stadler, Mitte-Nationalrat aus Uri. Im Grundsatz unterstützte die FDP die bestehende Filmförderung, wende sich jedoch gegen eine neue «versteckte Abgabe». Das Filmgesetz wurde von den Anwesenden deutlich abgelehnt.

Lange Diskussionen über Frontex

Die Debatte zum Transplantationsgesetz, die nach Referaten durch Landrat Dominik Steiner und durch einen Vertreter des Referendumskomitees aus Winterthur geführt wurde, habe einige Missverständnisse bei der Organspende geklärt. Die Anwesenden stimmten dem Transplantationsgesetz klar zu.

Auch die Frontex-Vorlage führte zu längeren Diskussionen. Der Nidwaldner Ständerrat Hans Wicki erläuterte den Zusammenhang zwischen dem Schutz der Grenzen und der Migration. Er wies insbesondere darauf hin, dass mit dem Wegfall des gemeinsamen Grenzschutzes die Migrationsströme wieder zunehmen würden. Verena Zemp, Landrätin der Grünen, sprach sich gegen die Vorlage aus. Sie rief in Erinnerung, dass Frontex keine freundliche Institution sei und Migranten an der Reise nach Europa behindern würde. Diese Ausführungen konnten die Anwesenden nicht unterstützen und stimmten einstimmig (bei zwei Enthaltungen) der Frontex-Vorlage zu.

«Von einer Krise in die nächste»

Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigte die kantonale FDP. Der Präsident Raphael Bodenmüller sprach sich für harte Sanktionen gegenüber der russischen Regierung aus. Weiter unterstützte er die Forderungen der FDP Schweiz hinsichtlich der Modernisierung der Schweizer Armee und einer krisensicheren Versorgungspolitik. «Wir rutschen von einer Krise in die nächste. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird viel abverlangt. Wir meistern die Krise, indem wir uns leistungsbereit zeigen und uns gegenseitig unterstützen», führte der Präsident aus. Auch plädierte er erneut für innovative Ansätze bei Wachstum, Verkehr und Ökologie, die auf Innovation und Anreize bauen und nur in Ausnahmesituationen auf Verbote setzen. (nke)