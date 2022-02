Nidwalden Feuerwehr steht vor Herausforderungen Landrat Joseph Niederberger stellt der Regierung Fragen zur Entwicklung des Feuerwehrwesens im Kanton.

In einer Interpellation stellt Joseph Niederberger (Mitte, Oberdorf) dem Regierungsrat Fragen zum Feuerwehrwesen. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen und technischen Veränderungen stellten die Feuerwehren in der ganzen Schweiz vor grosse Herausforderungen, schreibt er. Auch die Nidwaldner Feuerwehren müssten sich zukünftig auf die sich verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen einstellen.

Ausbildung und Materialwartung werden für die Nidwaldner Feuerwehren zusehends aufwendiger. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung (Stans, 28. August 2019)

Die Bereitschaft, Feuerwehrdienst zu leisten, nehme bei jungen Leuten tendenziell eher ab. Auch bei den Arbeitgebern sei eine zunehmend skeptische Haltung auszumachen, wenn es darum gehe, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für den Feuerwehrdienst freizustellen. Die Rekrutierung von Kaderleuten, vor allem von Kommandanten, Vizekommandanten und Instruktoren, gestalte sich schon seit längerer Zeit eher schwierig. Durch die steigende Mobilität arbeiteten viele Angehörige der Feuerwehr ausserhalb der Gemeinde- oder der Kantonsgrenzen. Die Tagesverfügbarkeit sei deshalb stark eingeschränkt und werde im Ernstfall zum Problem.

Niederberger kennt diese Herausforderungen aus eigener Erfahrung: «Ich war Offizier in der Feuerwehr Oberdorf und habe die Entwicklungen immer mit Interesse verfolgt.»

Ausbildung immer komplexer und teurer

Durch die Technologisierung der Gebäude und der Fahrzeuge werde die Ausbildung immer aufwendiger, komplexer und kostenintensiver. Es müssten immer mehr Details beachtet werden, es werde spezifisches Wissen verlangt und es brauche für die Einsatzbewältigung vermehrt Spezialgeräte. Durch die verschärften Normen und Vorschriften ergebe sich für alle Feuerwehren im Kanton ein Mehraufwand bei der Materialwartung.

Das Feuerwehrwesen sei grundsätzlich eine Aufgabe der politischen Gemeinden. Die Probleme der Zukunft anzupacken, sei deshalb auch primär die Aufgabe der Feuerwehrkommandos in den Gemeinden. Dies führe dazu, dass jede Gemeinde ihre eigenen Probleme in ihrem «eigenen Garten» zu lösen versuche.

Gemeinden wollten an Autonomie festhalten

Das Feuerwehrinspektorat als Bestandteil der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) habe eine Gesamtsicht der verschiedenen Problemfelder, so Joseph Niederberger weiter. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Feuerwehren der politischen Gemeinden und des Gewerbeverbandes sei die Problematik aufgegriffen und im Konzept 2020+ festgehalten worden. Dabei seien Handlungsfelder aufgezeigt und mögliche Lösungen in Bezug auf die Organisation und die Finanzierung skizziert worden. Mit diesem Konzept hätte auch der administrative Aufwand für die Feuerwehren reduziert werden können.

Das Konzept sei bei den politischen Gemeinden jedoch nicht mehrheitsfähig gewesen, weil die Gemeinden an ihrer Autonomie im Feuerwehrwesen hätten festhalten wollen. Aufgrund dieser Tatsache sei das Projekt eingefroren worden.

Es könne folglich nicht davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft neue Lösungen auf den Tisch kämen. Die Problematik, insbesondere die Tagesverfügbarkeit betreffend, werde sich jedoch weiter verschärfen, ist Niederberger überzeugt. «Noch ist das Problem nicht in jeder Gemeinde gleich gravierend», sagt Niederberger. Doch in der Tendenz sei feststellbar, dass sich immer weniger Leute an eine Institution wie die Feuerwehr mit regelmässigen Proben binden wollten.

Folgen der gesellschaftlichen Veränderungen

Vom Regierungsrat möchte Joseph Niederberger wissen, wie er die Auswirkungen der gesellschaftlichen und der technischen Veränderungen (Tagesverfügbarkeit, aufwendigere Ausbildung, verschärfte Normen und Vorschriften) für die Feuerwehren im Kanton Nidwalden beurteile.

Niederberger erkundigt sich weiter, mit welcher Organisationsform die Regierung die Probleme der Zukunft anpacken würde, wenn das Feuerwehrwesen losgelöst von der Gemeindehoheit organisiert werden könnte. Schliesslich erkundigt er sich nach den Lösungsansätzen des Regierungsrats, um den sich abzeichnenden Herausforderungen entgegenzuwirken, und nach den Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden.