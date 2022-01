Nidwalden Gemeinden erhalten mehr Zeit für die Anpassung der Baureglemente Die Regierung schlägt vor, die Frist für die Inkraftsetzung des Planungs- und Baugesetzes bis am 1. Januar 2025 zu verlängern. Die Teilrevision geht in die Vernehmlassung.

Die Frist für das gemeindeweise Inkrafttreten des neuen Planungs- und Baugesetzes läuft bis am 1. Januar 2023. Bis dahin haben die Gemeinden ihre Zonenpläne sowie Bau- und Zonenreglemente an die Bestimmungen des neuen Gesetzes anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist könne laut einer Mitteilung des Regierungsrats nicht mehr nach dem bisherigen Baurecht gebaut werden. Gemeinden ohne gesetzeskonforme Bau- und Zonenordnung dürften nicht mehr selbstständig handeln und beispielsweise keine Baubewilligungen mehr erteilen. Dieses Szenario gelte es unbedingt zu vermeiden.

Sämtliche elf Gemeinden seien zurzeit intensiv mit der Anpassung ihrer Bau- und Zonenreglemente beschäftigt. Die ersten Gemeinden könnten voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 die öffentliche Planauflage durchführen. Die Beschlussfassungen an den Gemeindeversammlungen sind frühestens ab dem zweiten oder dritten Quartal 2022 terminiert. Die Arbeiten erwiesen sich wie erwartet als anspruchsvoll und zeitintensiv. Insbesondere ist nicht absehbar, wie lange sich die Verfahrenswege für die vier «Rückzonungsgemeinden» Beckenried, Dallenwil, Emmetten und Wolfenschiessen hinziehen werden. Diese Gemeinden weisen für den Bedarf der kommenden 15 Jahre teils deutlich zu grosse Baulandreserven auf und müssen in unterschiedlichem Masse Bauland zurückzonen. «In diesen Gemeinden kann es im Fall von Weiterzug von Beschwerden gegen die Rückzonungsentscheide sehr lange dauern», sagt Baudirektor Josef Niederberger auf Anfrage.

Weitere Verlängerung der Frist denkbar

Auch für die anderen Gemeinden ist die verbleibende Zeit bis zum 1. Januar 2023 sehr knapp respektive im Fall von Rechtsmittelverfahren unrealistisch. Der Regierungsrat ist daher der Ansicht, die ursprüngliche Frist um zwei Jahre bis zum 1. Januar 2025 zu verlängern, wie er weiterschreibt. Zudem soll der Regierungsrat diese Frist um höchstens zwei weitere Jahre verlängern können, sofern allfällige Einwendungs- und Beschwerdeverfahren die rechtzeitige Genehmigung von Bau- und Zonenreglementen verunmöglichen sollten. «Die Gemeinden wussten spätestens seit 2016, dass sie diese Aufgabe angehen müssen», sagt Josef Niederberger. Er sei aber sicher, dass die Gemeinden nicht auf Zeit spielen wollten. «Wir sind mit der Verlängerung etwas spät dran», räumt er ein. «Doch wir wollten sicherstellen, dass alle Gemeinden an der Arbeit sind.»

«Sobald eine Gemeinde ihre Bau- und Zonenreglemente rechtskräftig angepasst hat, tritt für diese das neue kantonale Baugesetz in Kraft»,

so Niederberger. «Zahlreiche Bauherren warten auf das Baugesetz, um ihre Vorhaben nach den neuen Bestimmungen umzusetzen.»

Mit der Teilrevision wird zudem angestrebt, dass die Verkehrszone neu auf alle Flächen der Grund-, Grob- und Feinerschliessung ausgeweitet wird. So soll dem Bundesrecht Genüge getan werden. Dadurch würden auch Flächen der Verkehrszone zugewiesen, die nicht als öffentlich gemäss der kantonalen Strassengesetzgebung gälten wie etwa Privatstrassen. Weiterhin nicht der Verkehrszone zugewiesen würden reine Hauszufahrten.

Der Regierungsrat hat die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes bis am 29. April in die externe Vernehmlassung geschickt. Die Beratung im Landrat ist für den kommenden Herbst vorgesehen.