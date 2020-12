Nidwalden Gemeinden wollen mehr Flexibilität für Versammlungen Das Coronavirus beeinträchtigt die Durchführung der Gemeindeversammlungen. Die Nidwaldner Gemeindepräsidenten-Konferenz fordert flexiblere Lösungen – per Notverordnung.

Mit Schutzmassnahmen wurde die Gemeindeversammlung in Beckenried am 20. November durchgeführt. Bild: Richard Greuter

Die Gemeindeversammlungen in Nidwalden konnten 2020 trotz Corona mit Schutzmassnahmen abgehalten werden. Dennoch befriedigt die aktuelle Situation die Gemeindepräsidentenkonferenz nicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Insbesondere konnten keine Orientierungs- und Parteiversammlungen mit physischer Präsenz angesetzt werden. Zahlreiche Stimmberechtigte wollen oder dürfen nicht an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Die Teilnahme an der Gemeindeversammlung widerspreche auch den aktuellen behördlichen Vorgaben, Kontakte möglichst zu vermeiden, heisst es weiter.

Die Gemeindepräsidenten-Konferenz (GPK) wünscht eine Diskussion über die Zukunft der Gemeindeversammlungen, zumal teilweise weniger als 2 Prozent der Stimmberechtigten diesen beigewohnt haben. Deshalb ist die GPK mit folgenden zwei Anträgen an den Regierungsrat getreten:

Erlass einer Notverordnung, damit sämtliche Gemeindeversammlungsgeschäfte im Jahr 2021 an die Urne verlegt werden können. Einsetzung einer Arbeitsgruppe für eine Gesetzesänderung, welche sich ausschliesslich der Problematik Gemeindeversammlungen / kommunale Urnenabstimmungen annimmt.

Gemeinde Hergiswil übernimmt Geschäftsstelle der GPK Nidwalden

15 Jahre hat die Gemeinde Ennetmoos die Geschäftsstelle der GPK Nidwalden geführt. Per Ende Dezember 2020 hat die Gemeinde Ennetmoos den Mandatsvertrag gekündigt.

Ab 1. Januar 2021 übernimmt die Gemeinde Hergiswil die Führung der Geschäftsstelle. Als Geschäftsstellenleiterin wird Corinne Bösch amten. Sie hat 2019 das Fähigkeitszeugnis als Gemeindeschreiberin erworben.