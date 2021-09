Landrat Nidwalden Gerichtsgesetz wird der Praxis angepasst Künftig soll im Gesetz festgehalten sein, dass die Gerichte Entscheide auch ohne den Beizug einer Gerichtsschreiberin oder eines Gerichtsschreibers fällen können. Die Gesetzesänderung war in der ersten Lesung unbestritten.

Ohne Diskussionen passierte die von der Regierung vorgeschlagene Teilrevision des Gerichtsgesetzes die erste Lesung im Landrat. Das geltende kantonale Gesetz über die Gerichte und die Justizbehörden schreibt vor, dass Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber bei der Instruktion der Fälle und bei der Entscheidfindung mitwirken. Sie haben beratende Stimme. In der Praxis treffen und verfassen die Gerichtspräsidien und die Einzelgerichte in Nidwalden aber in vielen Fällen Entscheide, ohne eine Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber beizuziehen.

Diese Praxis wird nun auch im Gesetz entsprechend festgehalten. Dies, weil gemäss Verfahrensvorschrift im Bundesrecht die Parteien Anspruch auf ein richtig besetztes Gericht haben. Dies heisst unter anderem auch, dass das Gericht in vollständiger Besetzung entscheiden muss. Im Gesetz wird deshalb nun explizit geschrieben, dass die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber auf Verlangen des Präsidiums oder der Prozessleitung bei der Instruktion der Fälle und bei der Entscheidfindung mitwirken.

Die zweite Lesung der Teilrevision des Gerichtsgesetzes wird an der nächsten Landratssitzung am 27. Oktober erfolgen.