Nidwalden Geschäftsführer Roger Joss verlässt die Klewenalp und wechselt auf die Rigi Der gebürtige Berner Roger Joss wechselt von den Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG zur Rigibahnen AG.

Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, verlässt das Unternehmen. Bild: PD

Roger Joss (49) verlässt die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG (BBE AG), wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er gibt seinen Posten als Geschäftsführer, den er im November 2017 angetreten hatte, spätestens per Ende Oktober ab und wechselt dann zu den Rigibahnen. In den vergangenen drei Jahren lag sein Fokus auf der Umsetzung der vom Verwaltungsrat definierten Strategie, der grundlegenden Reorganisation des Unternehmens, dem Aufbau des Marketings und des Online-Vertriebs sowie auf der Angebots-Entwicklung des Berggebiets Klewenalp-Stockhütte. In der Mitteilung zieht Joss ein positives Fazit:

«Trotz vieler unpopulärer Massnahmen konnten wir unserer Linie treu bleiben und die BBE AG insgesamt professioneller und schlagkräftiger aufstellen»

Er ergänzt: «Die Klewenalp wird immer mein privater Hausberg bleiben, jedoch wuchs in den letzten Monaten der Wunsch in mir, meine positive Energie fortan wieder vermehrt im Internationalen Tourismus denn in lokal- und bergpolitischen Themen einzusetzen.» Auf der Basis der guten Arbeit der vergangenen Jahre könne nun mit einer neuen Person am Steuer weiter aufgebaut werden.

Verwaltungsrat zeigt Verständnis für den Weggang

Roger Joss wird bei den Rigibahnen als Verantwortlicher im Internationalen Verkauf arbeiten, um nach der Pandemie die Zielmärkte wieder anzukurbeln, heisst es in der Mitteilung weiter. Für Joss bedeutet der Start bei den Rigibahnen eine Rückkehr, war er doch bereits von Mitte 2012 bis 2018 bei der Rigibahnen AG in den Bereichen Verkauf, Marketing und Gastronomie tätig und für den Aufschwung der Rigi auf den internationalen Märkten «massgeblich mitverantwortlich».

Der Verwaltungsrat der BBE AG bedauert gemäss der Mitteilung den Weggang des Geschäftsleiters Roger Joss ausserordentlich. Er habe aber Verständnis dafür, dass Joss nach drei Jahren intensiver und kräfteraubender Umstrukturierungs- und Aufbauarbeiten die ihm angebotene Chance wahrnehme, eine neue, herausfordernde Tätigkeit bei seinem vorgängigen Arbeitgeber anzugehen, wird Verwaltungsratspräsident Res Schmid zitiert.