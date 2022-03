Nidwalden Als Fischer zu Ehren des Ennetbürger Zunftmeisters Der diesjährige Ennetbürger Zunftmeister Kari I. inspirierte als Inhaber eines Fischereibetriebes Othmar Egli und seine Tochter Nevia zum Sujet.

Othmar Egli und seine Tochter Nevia am Stanser Umzug. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022)

Sie fielen auf, im Fasnachtsgetümmel vor dem grossen Stanser Umzug am Schmutzigen Donnerstag. Ein Fischer und eine Fischerin zogen die Blicke auf sich, mit ihren übergrossen, originellen Masken, der typischen Anglerkluft, an der Angel baumelte ein Fisch. Dahinter steckten Othmar Egli und seine Tochter Nevia (9) aus Beckenried. Das diesjährige Sujet ist kein Zufall, erzählte Othmar Egli, im «weltlichen» Leben Gemeindeschreiber in Ennetbürgen. «Der Ennetbürger Zunftmeister Kari I. hat einen Fischereibetrieb. Da war das Sujet für die diesjährige Fasnacht gesetzt.»

Und zu einem originellen Fasnachtskostüm gehört auch eine Maske, ist für ihn klar. «Ohne Maske an die Fasnacht zu gehen, gibt es nicht.» Davon liessen sich die beiden auch von der kurzen Vorbereitungszeit nicht abhalten, da ja lange nicht klar war, ob und in welcher Form die diesjährige Fasnacht stattfindet. Als es dann grünes Licht gab, legten sie los mit Basteln. In Zeitnot gerieten sie nicht, weil sie es schlau anstellten. «Wir mussten nicht von vorne anfangen, änderten einfach mit einem vertretbaren Aufwand ein älteres Fasnachtssujet ab.»

Die Rechnung ist aufgegangen. «Die Leute schauten, sprachen uns an, hatten sichtlich Freude an unserem Sujet», erzählte Othmar Egli stolz.