Nidwalden Hans Wicki kandidiert wieder als Ständerat Der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki stellt sich für eine dritte Legislatur zur Verfügung.

Hans Wicki will Ständerat bleiben. «Ich bin nach wie vor sehr motiviert, mich im Bundeshaus wirkungsvoll für die Interessen der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner einzusetzen», teilte der FDP-Politiker am Mittwoch mit.

Der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki. Bild: PD

«Ich bin nach wie vor überzeugt, dass mir dabei die vielen Erfahrungen aus acht Jahren im Ständerat von grossem Nutzen wären – mein breit gefächertes Netzwerk im Parlament und in der Bundesverwaltung, die guten Kontakte zum Bundesrat, meine Arbeit als Präsident der Verkehrskommission, als Vizepräsident der Wirtschaftskommission und als Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission», heisst es im Schreiben des 58-jährigen Hergiswilers weiter, der den Kanton Nidwalden seit dem 30. November 2015 im Ständerat vertritt.

Kandidaturen bis am 4. September möglich

«Gerne möchte ich mich weiterhin mit Herzblut für unsere Freiheit, für realistische Ideen und umsetzbare Lösungen engagieren. Und mich weiter dafür einsetzen, dass die Schweiz Weltspitze bleibt – denn unsere Lebensqualität, unser Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere Eigenständigkeit sind einzigartig.»

Die Stände- und Nationalratswahlen sind am 22. Oktober dieses Jahres. Kandidaturen können in Nidwalden bis am 4. September 2023 eingereicht werden. Bei der Ständeratswahl gilt im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Wird dieses von niemandem erreicht, kommt es bereits am 26. November 2023 zum zweiten Wahlgang. In diesem ist das relative Mehr entscheidend. Der enge Terminplan zwischen erstem und zweitem Wahlgang ist notwendig, weil die konstituierende Sitzung des Ständerats am 4. Dezember 2023 stattfindet.

