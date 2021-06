Nidwalden Hauseigentümerverband hat seinen Vorstand erneuert Der Hauseigentümerverband Nidwalden hat einige Rücktritte aus seinem Vorstand zu verzeichnen. Nach 26 Jahren ist die Kassiererin abgetreten.

(pd/lur)

Vor kurzem fand die 69. Generalversammlung des Hauseigentümerverbandes (HEV) Nidwalden statt. Bereits zum zweiten Mal in Folge mussten die 2800 Mitglieder des HEV ihr Stimmrecht coronabedingt schriftlich ausüben. Mit der Demission von Silvia Ruess aus Stans ging eine Ära zu Ende. Ruess amtete während 26 Jahren als Kassiererin im Vorstand. Die Generalversammlung wählte Silvia Ruess zum Ehrenmitglied und würdigte damit ihre grosse und äusserst professionelle Arbeit.

Christoph Herber übernimmt die Funktion des Kassiers von Silvia Ruess. Bild: PD

Für Silvia Ruess wurde neu Christoph Herber aus Buochs in den Vorstand gewählt. Herber ist Geschäftsleiter der K. Bucher Immobilien-Treuhand AG in Oberdorf, in deren Räumlichkeiten der HEV mit seiner Geschäftsstelle im Februar 2021 eingezogen ist. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde der FDP-Landrat Dominik Steiner aus Ennetbürgen. Steiner ersetzt seinen Partei- und Landratskollegen Philippe Banz, welcher zehn Jahre lang dem Vorstand angehörte. Aufgrund des Rücktritts von Revisor Beat Murer aus Buochs wählte die Generalversammlung zudem Erich Amstutz aus Stans zu seinem Nachfolger.

Wert der eigenen vier Wände

HEV-Nidwalden-Präsident Toni Niederberger blickte in seinem Jahresbericht auf das vergangene Jahr zurück. Wegen Corona sei sich wohl so mancher wieder vermehrt dem Wert der eigenen vier Wände bewusst geworden. Der HEV engagierte sich im letzten Jahr in diversen eigentumspolitischen Themen wie zum Beispiel der Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes. Die kostenlose, jährlich 15-minütige Telefonberatung des Verbandes wurde auch 2020 rege genutzt. Die häufigsten Fragen betrafen das Miet- und Nachbarrecht sowie die Liegenschaftsverwaltung.