Nidwalden Herrgottskanoniere Hergiswil demonstrieren Abschussverfahren Am Mittwoch vor Fronleichnam werden in Hergiswil traditionellerweise sechs Bollerschüsse beim Vorabendgottesdienst abgegeben. Doch auch am Freitag wurde geschossen.

Vom Sendenberg ob Hergiswil «chlöpfte» es am frühen Freitagabend sechs Mal heftig. Die Hergottskanoniere Hergiswil trafen sich mit ihren «Berufskollegen», den Hergottskanonieren aus Luzern und Beckenried, zum Gedanken- und Wissensaustausch. Inklusive behördlich bewilligter Demonstration des Hergiswiler Abschussverfahrens. Eine Messe, gehalten vom Hergiswiler Pfarrer Stephan Schonhardt, und ein anschliessendes Nachtessen rundeten den speziellen Anlass ab.

Die Hergottskanoniere Hergiswil treffen sich mit ihren Kollegen aus Luzern und Beckenried zum Gedanken- und Wissensaustausch auf dem Hergiswiler Sendenberg. Bild: PD

Zum Treffen gehört auch eine behördlich bewilligte Demonstration des Hergiswiler Abschussverfahrens. Hier wird die Ladung bereit gemacht. Bild: PD

Feuer frei. Bild: PD

Normalerweise geben die Herrgottskanoniere am Mittwoch vor Fronleichnam sechs Bollerschüsse beim Vorabendgottesdienst ab. Während der Prozession an Fronleichnam sind es 50 Bollerschüsse. In Nidwalden wird nur noch in Beckenried und Hergiswil gebollert. Man nimmt an, dass der Brauch sicher schon über 200 Jahre alt ist. (pd/unp)