Nidwalden Hier werden jährlich 30'000 Tonnen Bauabfall recycelt Sie reissen Gebäude ab und verwenden den Bauabfall wieder für die Produktion von Beton, der wiederum für neue Bauten verwendet wird: Das Gemeinschaftsunternehmen Arge Evorec stellt ihre neue Recycling-Aufbereitungsanlage in Oberdorf vor.

Man hört es rumpeln und krachen auf der neuen Recycling-Aufbereitungsanlage der Arge Evorec am Ännerberg in Oberdorf. Es herrscht viel Betrieb auf der Anlage, die Anfang Juni dieses Jahres in Betrieb genommen wurde. Bei der Arge Evorec handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Holcim Kies und Beton AG und der Zimmermann Umweltlogistik AG. Die Arge Evorec produziert aus Beton- und Mischabbruch aus der Region Nidwalden ein Beton- und Mischgranulat, das wiederum für die Produktion von Recyclingbeton verwendet wird. Damit unterstütze man den korrekten und nachhaltigen Umgang mit Bauabfällen und die Baustoff-Recycling-Strategie des Kantons Nidwalden.

Peter Schaufelberger (links) und Reto Zimmermann vor einem Haufen Betonabbruch. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 10. September 2021)

Nachhaltige Produkte auf dem Markt gefragt

Peter Schaufelberger, Leiter Zentralschweiz der Holcim Kies und Beton AG Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 10. September 2021)

Dabei schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Zimmermann Umweltlogistik AG muss den Beton- und Mischabbruch nicht in teurer werdende Deponien bringen und die Holcim Kies und Beton AG kann das Material für die Produktion von Beton verwenden, ohne es an einem Kiesabbaugebiet abbauen zu müssen. Ziel dabei sei es, ein nachhaltiges Produkt aus der Region anbieten zu können, sagt Peter Schaufelberger, Leiter Zentralschweiz bei der Holcim. Weiter sagt er:

«Unser Produkt ist zwar etwas teurer, doch viele Kunden sind mittlerweile dazu bereit, etwas mehr für ein nachhaltiges Produkt zu bezahlen.»

Reto Zimmermann, CEO der Zimmermann Umweltlogistik AG Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 10. September 2021)

«Durch einen systematischen Rückbau gewinnen wir jährlich 30'000 Tonnen Material, das dann hier bei der Arge Evorec zu Beton- und Mischgranulat verarbeitet wird», sagt Reto Zimmermann, Geschäftsführer der Zimmermann AG. Systematischer Rückbau bedeutet, dass beispielsweise beim Abbau eines Hauses zuerst Materialien wie Metall, Holz und Kunststoffe entfernt werden, bevor das Haus abgebaut wird. Die Materialien können alle wiederverwertet werden. Ausserdem entstehen die Produkte Mischabbruch und Betonabbruch, aus denen dann das entsprechende Granulat hergestellt werden kann. Dabei können immer noch Rückstände der anderen Materialien enthalten sein, diese werden dann aber noch von Hand weiter herausgefiltert, bis der vorgeschriebene Richtwert erreicht ist.

Unterschiede bei Preis und Qualität

Der Unterschied zwischen Mischgranulat und Betongranulat liegt darin, dass im Mischgranulat noch rote Steine enthalten sind und es deshalb eine rötliche Farbe hat. Im Betongranulat sind die roten Steine grösstenteils entfernt worden, so entsteht ein reineres Granulat. Das Granulat wird bei der Zementherstellung verwendet und aus dem Zement wird wiederum Beton hergestellt.

Das rötliche Mischgranulat (links) und das reinere Betongranulat. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 10. September 2021)

«Im Beton, der aus dem Mischabbruch hergestellt wird, sind die roten Steine teilweise sichtbar. Deshalb setzen viele Bauherren und Planer eher auf den mit Betonabbruch hergestellten Beton», sagt Reto Zimmermann. Dieser sei etwas teurer, dafür aber auch qualitativ besser. Gerade für Strassen oder Brücken, die im Winter gesalzen werden, empfehle sich der reinere Beton mehr als das Produkt aus Mischgranulat. Der Recycling-Beton aus dem Betonabbruch sei von der Qualität her praktisch gleichwertig wie Primärbeton, also nicht recyceltem Beton. Der Beton aus dem Mischabbruch hingegen sei günstiger und nachhaltiger, optimal für grosse Flächen, deren Aussehen nicht vordergründig sei. Der Boden, auf dem die Haufen liegen, wurde beispielsweise mit diesem Beton gemacht.

Das Material gewinne man durch Rückbauten in der Region, mehrheitlich aus dem Hochbau. «Es gibt Zeiten, in denen viele Gebäude in der Region zum selben Zeitpunkt abgerissen werden und Zeiten, in denen wir wenig zu tun haben und ein Mangel an Rohmaterial entsteht», so Zimmermann. Momentan habe man da jedoch keine Probleme.

Die Recycling-Aufbereitungslangsanlage in Oberdorf. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 10. September 2021)

Erste Projekte in Nidwalden setzen bereits auf nachhaltigen Beton

Das Endprodukt, der nachhaltige Beton, werde bei Projekten in der ganzen Region eingesetzt, sagt Peter Schaufelberger. 80 Prozent davon seien Projekte im Hochbau, die restlichen 20 Prozent im Tiefbau. Eines dieser Projekte, das auf den nachhaltigen Beton der Arge Evorec setzt, sei die neue Fliegersiedlung in Stans.