Nidwalden Hohe Nachfrage: Ab Freitag wird im ehemaligen Zeughaus spontan geimpft Die Nachfrage für Spontanimpfungen in Nidwalden ist gross. So gross, dass nun ein neuer Impfstandort eingerichtet wird, denn das Spital Nidwalden ist an seine Kapazitätsgrenzen gestossen.

Das Angebot von Walk-in-Impfungen in Stans ist an den ersten beiden Tagen intensiv genutzt worden, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilt. So haben sich rund 200 Personen am Spital Nidwalden eingefunden, um sich ohne Voranmeldung gegen Covid-19 impfen zu lassen.

«Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden»,

wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert. «Dies zeigt, dass das Angebot wichtig ist und die Bevölkerung auf die niederschwellige Impfmöglichkeit anspricht.»

Neuer Standort ab Freitag

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass das Bedürfnis für Spontanimpfungen in den kommenden Wochen gar noch steigen wird. Im Spital Nidwalden seien die Kapazitätsgrenzen jedoch bereits erreicht und das Angebot könne nicht bedarfsgerecht ausgebaut werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb steht ab Freitag, den 3. September, ein neuer Standort für Spontanimpfungen zur Verfügung: das ehemalige Zeughaus an der Wilstrasse 1 in Stans-Oberdorf. Das Impfen ohne Voranmeldung wird nach wie vor am Dienstag und Freitag angeboten, neu wird jeweils bereits ab 15 bis 20 Uhr geimpft. Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und ein amtlicher Ausweis. Bei bereits erfolgter erster Impfung muss zudem eine Impfbestätigung oder bei durchgemachter Corona-Erkrankung das positive Testresultat mitgebracht werden. (sok)