Nidwalden Impfangebot wird ab 28. Januar wieder reduziert Ab Ende Januar wird wieder nur noch dienstags und mittwochs geimpft. Grund dafür ist die mässige Nachfrage nach Impfungen.

Die Impfkapazitäten im alten Zeughaus in Oberdorf sind so hoch wie nie. Derzeit wird am Dienstag und Mittwoch von 13.30 bis 18 Uhr und Donnerstag bis Montag (Wochenende inklusive) von 7.15 bis 17.30 Uhr geimpft. Am Freitag bis 20.30 Uhr. Das wird aber nicht so bleiben.

Denn die anfangs hohe Impfnachfrage sei mittlerweile auf einem mässigen Niveau angelangt, teilt das Gesundheitsamt mit. Nach Freitag, 28. Januar, wird in Oberdorf wieder der ordentliche Betrieb auf Dienstag und Mittwoch von 13.30 bis 18 Uhr heruntergefahren. Nach wie vor kann man dann ohne Termin zur Impfung erscheinen.

Der Kanton ruft die Bevölkerung nochmals dazu auf, das vorübergehend erweiterte Angebot zu nutzen und verweist darauf, dass der Bundesrat die Gültigkeitsdauer des Impfzertifikates auf 270 Tage reduziert habe. Personen, die sich im vergangenen Mai impfen liessen, werden ohne Auffrischungsimpfung also im Verlauf des Februars kein gültiges Zertifikat mehr besitzen. (sok)