Nidwalden In Ennetbürgen findet das einzige Turnfest des Jahres statt Am Samstag, 4. September, messen sich 16 Turnvereine am Turnfest in Ennetbürgen.

Nach der Absage aller Turnfeste im vergangenen Jahr hatte sich der STV Ennetbürgen für das Turnfest 2021 in Benken, St.Gallen angemeldet. Doch: Auch dieses wurde abgesagt. Ein weiteres Jahr ohne Trainingsziel wollten die Verantwortlichen des STV Ennetbürgen jedoch nicht hinnehmen. So stellte ein fünfköpfiges Organisationskomitee kurzerhand ein eigenes kleines Turnfest auf die Beine.

Dieses findet am Samstag, den 4. September, auf den Anlagen der Mehrzweckanlagen in Ennetbürgen statt. 16 Vereine haben sich angemeldet. Die Wettkämpfe in Disziplinen wie Pendellauf, Kugelstossen, Weitsprung, 400- und 800-Meter-Lauf oder Steinheben finden von 10 bis 16 Uhr statt, an denen die Schutzmassnahmen für Anlässe im Freien gelten. Ab 17 Uhr herrscht Festbetrieb, der auf 500 Gäste beschränkt ist – wobei für alle Festbesucherinnen und -Besucher die Zertifikatspflicht gilt. Das OK wolle so einen sicheren Festbetrieb und ein unbeschwertes Fest für alle ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung. (sok)