Nidwalden Innert neun Monaten stieg der Preis von Nadelrundholz steil nach oben WaldNidwalden verabschiedete an der Generalversammlung den langjährigen Präsidenten Felix Odermatt. Neuer Präsident wird Richard Barmettler.

Nachdem die Generalversammlung vom Verband der Waldeigentümer WaldNidwalden das letzte Jahr coronabedingt schriftlich abgehalten werden musste, konnte die 49. Versammlung am 26. November vor rund 25 Anwesenden im Restaurant Eintracht in Oberdorf durchgeführt werden.

Alt Präsident Felix Odermatt (l.), Ehrenmitglied Andreas Kayser und der neu gewählte Präsident Richard Barmettler. Bild: pd

Die Versammlung stand im Zeichen von Neuwahlen und Ehrungen. Felix Odermatt trat nach 15 Jahren als Präsident zurück. Neuer Präsident wird Richard Barmettler. Weiter wurden Markus Odermatt als neues Vorstandsmitglied und Doris Jenny als Rechnungsrevisorin gewählt. In der Laudatio hob Richard Barmettler den erfolgreichen Einsatz von Felix Odermatt für transparente und effiziente Verbandsstrukturen auf Zentralschweizer sowie nationaler Ebene besonders hervor. Er kämpfte stets um gute Holzpreise und die Verwendung von Schweizer Holz.

Unvergesslich bleibt das UNO Jahr 2011

Während seiner Amtszeit wurden die Empfehlungen Zukunftsvision Forstbetriebe in Nidwalden ausgearbeitet und die Statuten angepasst. Seit dieser Anpassung heisst der Verband WaldNidwalden. Unvergesslich bleiben das Bild vom Stanser Dorfplatz, der zum UNO Jahr des Waldes 2011 für einen Tag in einen Wald verwandelt wurde, und der Auftritt der «Hölzigen» mit dem eindrücklichen Hochsitz aus Rundholz an der Gewerbeausstellung Iheimisch im Jahr 2019.

Die Rechnung schloss mit einem Gewinn und wurde einstimmig angenommen. Eindrücklich waren die Zahlen zum Holzmarkt, die Josef Odermatt präsentierte. Er zeigte auf, wie das Nadelrundholz vom tiefsten zum höchsten Preis seit über 14 Jahren innerhalb von neun Monaten stieg. Dementsprechend rege sind die Holzereiarbeiten im Nidwaldner Wald aktuell im Gange.

Zum Abschluss der Versammlung wurde die Verabschiedung von Andreas Kayser als langjährigem Geschäftsführer und Sekretär nachgeholt. Er wurde einstimmig und mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Als Dank für seine 34 Jahre Einsatz zu Gunsten von WaldNidwalden übergab ihm Felix Odermatt für jedes Jahrzehnt ein Holzkistli mit Wein aus der Bünder Herrschaft. (pd/AH)