Kunstförderung

Das Werkjahr ist ein Gemeinschaftsprojekt der Frey-Näpflin-Stiftung und des Kantons Nidwalden und wird in der Regel alle zwei Jahre an Künstlerinnen und Künstler aus den Zentralschweizer Kantonen vergeben. Das Ehepaar Ruth und Anton Frey-Näpflin hat während über 50 Jahren eine private Kunstsammlung aufgebaut. 2004 gründeten sie die Frey-Näpflin-Stiftung und eröffneten in Stans ein Museum, das bis 2016 Werke aus der Sammlung zeigte. Eine Auswahl des Stiftungsbestands fand anschliessend als Dauerleihgabe Eingang in die Sammlung des Nidwaldner Museums und wird seither in regelmässigen Abständen im Winkelriedhaus ausgestellt. Das Werkjahr wird nun zum dritten Mal ausgeschrieben. 2020 ging das Stipendium an den Künstler Jos Näpflin und 2022 an die Künstlerin Corinne Odermatt.