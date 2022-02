Nidwalden Skitourenrennen: Jung und Alt messen sich auf der Klewenalp Am Swiss Cup nehmen am kommenden Samstag Skitourenläuferinnen und -läufer aus der ganzen Schweiz teil.

Der SAC-Swiss-Cup lockt Fahrerinnen und Fahrer von weit her nach Beckenried – sogar aus dem Ausland. Bild: PD

Immer mehr Menschen packt das Verlangen, sich an der frischen Luft frei bewegen zu können und dabei die Faszination der Alpenwelt zu entdecken. Am kommenden Samstag können sich begeisterte Skitourenfahrerinnen und -fahrer bei einem Wettkampf messen: 100 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz nehmen am Skitourenrennen auf der Klewenalp teil. Dieses wird im Rahmen vom Swiss Cup des Schweizer Alpen-Clubs SAC durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Teilnehmerfeld ist auf neun Kategorien aufgeteilt. Dabei sind mehrere Generationen vertreten, von den 15-jährigen Juniorinnen bis zu den über 70-jährigen Senioren. Der Start und das Ziel sind mitten im Skigebiet Klewenalp. «Es wird sicher wieder spannende Duelle geben bei den schnellen Aufstiegen sowie rasanten Abfahrten auf den Tourenskis», wird Ivo Zimmermann vom Organisationskomitee in der Mitteilung zitiert. Nicht ohne Grund trage das Rennen den Beinamen «Chnorz und Morx».

Das gemeinsame Erlebnis und der Spass stehen im Vordergrund

Das OK unter der Leitung von Peter Käslin führt das Rennen bereits zum sechsten Mal auf der Klewenalp durch, zum dritten Mal im Rahmen des SAC-Swiss-Cups. Er sorge mit den Helferinnen und Helfern dafür, dass alle ein tolles Rennen bestreiten können. Skitouren, abseits des Pistenrummels in der freien Natur, werden immer beliebter.

Die Klewenalp ist beliebtes Ziel für viele Skifahrerinnen und Skifahrer. Bild: PD

«Nebst Leistungssportler können auch weniger ambitionierte Athleten im Rahmen der ‹Team-Kategorie› mitmachen und etwas Wettkampfluft schnuppern», so Zimmermann. Trotz des Wettkampfs und den damit verbundenen Strapazen stehen bei den Teilnehmenden der Spass und der Sport im Vordergrund. Durch Zugaben von Sponsoren erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Sachpreis und eine Erinnerung an den Anlass. «Bestimmt ist der Anlass auf der Klewenalp auch für das Publikum eine grosse Faszination», lässt sich Ivo Zimmermann zitieren. (cn)