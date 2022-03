Nidwalden Kanton unterstützt ukrainische Schutzbedürftige mit 50'000 Franken Die Regierung spendet aus dem Lotteriefonds 50'000 Franken für das Schweizerische Rote Kreuz.

Das Regierungsgebäude in Stans. Bild: Manuela Jans-Koch (14. April 2021)

Der Nidwaldner Regierungsrat ist über die Entwicklung im Ukraine-Konflikt und das Elend der Menschen im Krisengebiet zutiefst betroffen. Er verurteilt die gewaltsamen Angriffe und die Verletzung der Völkerrechte aufs Schärfste, wie er in einer Mitteilung schreibt. Der Kanton wolle seinen Beitrag zur Linderung der humanitären Not leisten und nehme ukrainische Schutzbedürftige auf, die auf der Flucht aus den betroffenen Gebieten sind. Als Zeichen der Solidarität hat der Regierungsrat beschlossen, das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) mit 50’000 Franken zu unterstützen. Der Betrag wird dem kantonalen Lotteriefonds entnommen. Das SRK koordiniert sich mit anderen humanitären Organisationen, damit die Hilfe im Krisengebiet gezielt ankommt. Die Organisation unterstützt zudem Menschen, die ihre Angehörigen in der Ukraine vermissen, und engagiert sich in der Schweiz für eine bedarfsgerechte Aufnahme von geflüchteten Menschen.

Sportler und Kulturschaffende haben kein Nachsehen

Nidwalden stehen für dieses Jahr 2,5 Millionen Franken zu. Damit unterstützt Nidwalden auch den Sport-, Kultur- und Denkmalpflegebereich. Diese hätten aber nicht das Nachsehen, stellt Finanzdirektor Alfred Bossard auf Anfrage klar. «Für jeden Topf sind die jährlichen Maximalbeträge definiert. Für den Bereich Gemeinnützigkeit und Wohltätigkeit stehen uns 10 Prozent, also dieses Jahr rund 250’000 Franken zur Verfügung, für Sport 30 Prozent, für die Kultur 35 Prozent.» Nicht ausgeschöpfte Beträge würden aufs nächste Jahr übertragen. Wenn ein Topf leer sei, müsse man die Gesuchsteller vertrösten, Quersubventionierungen gebe es grundsätzlich nicht.

Bis zu einem Betrag von 200'000 Franken könnte die Regierung in eigener Kompetenz Geld für solche Zwecke aus der Staatskasse sprechen. «Wir haben das in der Regierung diskutiert und kamen zum Schluss, dass sich für die Ukraine-Spende der kantonale Lotteriefonds eignet und so auf Steuergelder verzichtet werden kann», begründet Alfred Bossard den Entscheid, ungeachtet dessen, dass der Kanton für dieses Jahr mit einem Ertragsüberschuss von gegen 4,7 Millionen Franken rechnet.