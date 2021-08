Nidwalden Kanton verpflichtet Schulen zu repetitiven Coronatests Der Regierungsrat will Schulschliessungen und Quarantäne möglichst vermeiden. Deshalb müssen auch in Nidwalden Schulen nun wiederholt Coronatests anbieten.

Die Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben zuletzt wieder zugenommen, auch im Kanton Nidwalden. Eine steigende Tendenz sei ebenso bei Spitaleinweisungen und Behandlungen auf der Intensivstation auszumachen, schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung. Neuansteckungen seien vor allem bei Ferienreisenden wie auch bei Personen mit vermehrten Freizeitaktivitäten feststellbar. Bei Kindern und Jugendlichen seien häufig keine oder nur leichte Symptome zu beobachten. Trotzdem können sie andere Personen anstecken. «Daher ist es wichtig, auch asymptomatische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, um Infektionsketten zu unterbrechen», schreibt der Regierungsrat.

Lernenden und Lehrpersonen wird ab dem Schulstart wöchentlich ein Coronatest angeboten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

In zahlreichen Kantonen werden bereits seit Monaten repetitive Tests an Schulen durchgeführt. Dadurch konnten Unterbrechungen des Präsenzunterrichtes reduziert und eine Normalisierung des Schulalltags erreicht werden. Der Nidwaldner Regierungsrat folgt nun dem Beispiel anderer Kantone und hat die kantonale Covid-19-Verordnung dahingehend geändert, dass sämtliche Schulen dazu verpflichtet werden, wöchentlich repetitive Covid-19-Speicheltests anzubieten.

Weitere Massnahmen sollen vermieden werden

Mit dem Start ins neue Schuljahr können sich Lehrpersonen und Lernende also in den Schulen testen lassen. Die Tests seien einfach und schmerzfrei durchführbar. «Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern wie auch allen Lehrpersonen und weiteren im Schulhaus tätigen Personen, am wöchentlichen Test mitzumachen, auch wenn die Teilnahme für alle freiwillig ist», erklärt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger und ergänzt: «Damit erhoffen wir uns, Quarantänemassnahmen oder gar Schulschliessungen oder die Wiedereinführung einer Maskenpflicht im Unterricht zu vermeiden.» Repetitive Tests werden ab Beginn des Schuljahres auch für die Obwaldner Oberstufen zur Pflicht. (nke)