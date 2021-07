Nidwalden Kehrichtverband schüttet Geld an die Gemeinden aus Dank einer guten Rechnung profitieren die Gemeinden von insgesamt 3,2 Millionen Franken. Der Verband setzt sich im Kampf gegen Neophyten ein und strebt eine fünfte Etappe für die Deponie Cholwald an.

Die Delegierten der Gemeinden konnten an der Versammlung des Kehrichtverwertungsverbandes Nidwalden (KVV NW) von einem guten Rechnungsabschluss Kenntnis nehmen. Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von 47'000 Franken. Der Rechnungsabschluss weist nun einen Überschuss von 3,39 Millionen Franken aus. Das Resultat kam aufgrund der Rechnung der Deponie Cholwald zustande. Diese schloss mit einem Mehrertrag von über 5,6 Millionen Franken. Nach Abschreibungen und Rückstellungen für die Nachsorge bleiben für den KVV NW netto fast 4 Millionen Franken, was rund 56 Prozent der gesamten Einnahmen ausmacht.

Aufgrund dieses Resultats hat der Vorstand des KVV NW beschlossen, in diesem Jahr und 2022 je 1,6 Millionen Franken an die elf Gemeinden auszuschütten. Als Verteilschlüssel wird die Anzahl der Wohneinheiten und Gewerbebetriebe herangezogen. Die Delegierten genehmigten die Rechnung des Verbands wie auch jene der Deponie Cholwald.

Ja zu Budget und unveränderten Gebühren

Ja sagten die 27 anwesenden Delegierten am Donnerstagabend in der Aula des neuen Unterstufenschulhauses in Beckenried auch zum Budget für das Jahr 2022. Der Verband rechnet bei Aufwand und Ertrag von je knapp 6,2 Millionen Franken mit einem Überschuss von 13'500 Franken.

Die Delegierten sagten im Weiteren Ja zu unveränderten Gebühren. Die Verbandsgebühr beträgt weiterhin 25 Franken pro bewohnte Wohneinheit, pro Ferienwohnung sowie pro Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieb bei zwei Kehrichtabfuhren pro Woche. Bei einer Kehrichtabfuhr pro Woche fällt keine Verbandsgebühr an. Ebenfalls unverändert bleiben die Gebühren für die Kehrichtsäcke und die Container.

Neues Aschenmischgerät für die Deponie Cholwald

300'000 Franken bewilligten die Gemeindedelegierten für ein neues Aschenmischgerät in der Deponie Cholwald. Die Maschine wird benötigt, um Asche aus der Klärschlammverbrennung der Firma Real sowie Isolationsstaub und Asche aus der Holzverbrennung staubfrei zu entladen und einzubauen. Laut dem Antrag des Vorstandes brauche es zwei unabhängige Geräte, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten und die zunehmend grösseren Mengen zu bewältigen. Eines der Geräte ist mittlerweile 11 Jahre alt. Es soll nun ersetzt werden.

Vorstandsmitglied Bruno Käslin informierte in Zusammenhang mit dem Grüngut über eine Aktion gegen Neophyten. Ab dem kommenden Herbst und dann insbesondere ab dem Frühling 2022 will man den unerwünschten Pflanzen auf dem Kantonsgebiet zu Leibe rücken. Ausgegrabene Neophyten können in speziellen Säcken zum herkömmlichen Kehricht gestellt werden und werden von den Kehricht-Equipen mitgenommen. «Die Neophyten sind nicht gut für die Ökologie», betonte Käslin.

Neophyten gehören nicht in den Kompost

Angestossen habe das Projekt der Bauernverband, sagte Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen, der als Gast an der Versammlung war. Es werde nun zusammen mit dem Kehrichtverband, der kantonalen Fachstelle Natur und Landschaft und dem Amt für Landwirtschaft umgesetzt. Neophyten würden meist von Privaten im Fachhandel erworben und in den Garten gesetzt. Dann würden sich diese Pflanzen weiterverbreiten.

«Mit der Kampagne wollen wir die Leute auf das Thema sensibilisieren»,

so Christen. Die Pflanzen müssten richtig entsorgt werden, denn im Kompost hätten sie nichts zu suchen.

Machbarkeitsstudie für eine fünfte Deponieetappe

Verbandspräsident Adolf Scherl brachte die Delegierten auf den neuesten Stand in der Deponieplanung. Die Deponie 4 im Cholwald neige sich ihrer kompletten Füllung zu, so Scherl. «Wir haben die Preise erhöht und den Anlieferungsrayon verkleinert, dennoch ist der Zufluss an Material ungebrochen», hielt er fest. Der Verband geht davon aus, dass die Deponie 4 im Jahr 2027 am Ende ihrer Kapazität angelangt ist. «Wir sind der Meinung, dass es in unserer Region weiterhin eine kontrollierte Reaktordeponie braucht», hielt Scherl fest. Eine Machbarkeitsstudie sei bereits erarbeitet worden, nun entstehe ein Umweltbericht. Regierungsrat Joe Christen hielt fest, dass eine Deponie 5 im Cholwald auch in der Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ein Thema sei. Es werde auch künftig im Raum Zentralschweiz eine Deponie brauchen, so Christen.

«Bis ein neuer Standort gefunden ist, dauert es mindestens 10 bis 15 Jahre»,

sagte er. Für diesen Zeitraum brauche es eine Deponiemöglichkeit.