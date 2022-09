Nidwalden Konferenz der Gemeindepräsidenten diskutiert Strommangellage mit dem Regierungsrat Präsidentin der Gemeindepräsidentenkonferenz ist neu die Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt. Zum Vizepräsidenten gewählt wurde der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold.

Die Gemeindepräsidentenkonferenz Nidwalden (GPK) hat sich vor kurzem in Oberdorf zu einer Arbeitssitzung mit dem Regierungsrat getroffen. Auf der vollen Traktandenliste stand die Strommangellage im Fokus. Weitere Themen waren die Bau- und Zonenreglemente sowie die Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes.

Die Nidwaldner Gemeindevorstehenden zusammen mit dem Regierungsrat. Bild: PD

Da sowohl neue Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten wie auch neue Personen in die Regierung gewählt wurden, stand zusätzlich der persönliche Austausch im Fokus des Treffens. Zudem hat sich die GPK an der letzten Sitzung neu konstituiert: Präsidentin der GPK ist nun die Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt. Zum Vizepräsidenten gewählt wurde der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold. Neu in der GPK sind Urs Christen, Beckenried, Roland Kaiser, Ennetmoos, Daniel Rogenmoser, Hergiswil, und Rebekka Zulian, Dallenwil. (pd/lur)